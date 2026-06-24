Έξι συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε έξι συλλήψεις και στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είχαν προηγηθεί στοιχεία και πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος, γεγονός που οδήγησε στην οργανωμένη επιχείρηση των διωκτικών αρχών στο «νησί των ανέμων». Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε στη Μύκονο και ένα στην Αττική.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 3 έως 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη, κάνναβη, έκσταση, καθώς και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν επίσης εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πειστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.