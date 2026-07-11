Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στο Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο στοχοθετήθηκε και πάλι από πυραύλους που προκάλεσαν τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ανταποκριτές στο Κίεβο, οι πρώτες εκρήξεις ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μερικά λεπτά αφού ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στην πρωτεύουσα.

BREAKING: The Russian Air Force just dropped a glide bomb on the city of Sumy (pop. 260 000) 4 Ukrainian civilians were killed, including a child pic.twitter.com/osYpSVYuzU — Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2026

Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης σε άλλες περιφέρειες της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματισθούν 17 στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Όλεγκ Γκριγκόροφ.

Ο ίδιος ανέφερε μέσω του Telegram ότι «δύο τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια ζώνη γεμάτη αμάχους, οχήματα και δημόσια μέσα μεταφοράς»

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από τον προσωρινό δήμαρχο Αρτέμ Κομπζάρ εικονίζονται ένα αυτοκίνητο και ένα μικρό λεωφορείο, που έχουν καταστραφεί, καθώς και κρατήρες από εκρήξεις στο έδαφος.

Για εσκεμμένο φόνο αμάχων μιλά η Ουκρανία

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σίμπιχα χαρακτήρισε τα πλήγματα αυτά «εσκεμμένο φόνο αμάχων» και κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να παράσχουν στο Κίεβο μέσα αναχαίτισης των ρωσικών πυραύλων, κυρίως των βαλλιστικών.

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στοίχισε επίσης τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα (νότια Ουκρανία), οδηγούς φορτηγών, σύμφωνα με τις ουκρανικές λιμενικές αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι επλήγη επίσης ένα πλοίο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Στο Κίεβο, δώδεκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων «δύο παιδιά 10 και 11 ετών», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Δύο σειρές εκρήξεων ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονται επιτόπου, ενώ οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία.

Ο ένας από τους πυραύλους «έφερε θραύσματα που προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα και σπίτια. Ευτυχώς οι δρόμοι ήταν άδειοι εκείνη τη στιγμή και κανένας δεν ήταν κοντά σε παράθυρο», δήλωσε ο Ολεκσάντρ Κοβτούνοφ, ο επικεφαλής της διοίκησης της συνοικίας Νταρνίτσια.