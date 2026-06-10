Έξι μήνες απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Με έξι μήνες απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, τιμωρήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφήμιση του μπάσκετ. Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, αφορά αναρτήσεις (stories) που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά τον 3ο τελικό με τον Ολυμπιακό την περασμένη Τρίτη (8/6). Οι αναρτήσεις περιείχαν αιχμές για τη διαιτησία, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η ΚΑΕ καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο από 50.000 ευρώ.

Η απόφαση:

“Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή“.