«Έξι χρόνια gov․gr»: Μήνυμα Μητσοτάκη για την ψηφιακή αλλαγή στο κράτος

Στη συμπλήρωση έξι ετών από τη λειτουργία της ψηφιακής πύλης gov.gr αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Instagram ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , κάνοντας λόγο για μια «ψηφιακή επανάσταση» που έχει αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το gov.gr αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκσυγχρονισμού του κράτους, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς φυσική παρουσία, ουρές και περιττή ταλαιπωρία.

«Σέβεται τον χρόνο των πολιτών»

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του, πρόκειται για ένα κράτος που «σέβεται τον χρόνο των πολιτών», περιορίζει τα εμπόδια στην καθημερινή εξυπηρέτηση και σχεδιάζει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία.

Το gov.gr λειτουργεί ως ενιαία πύλη ψηφιακών υπηρεσιών του ελληνικού Δημοσίου και έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα της ψηφιακής στρατηγικής των τελευταίων ετών. Μέσα από την πλατφόρμα, εκατοντάδες υπηρεσίες συγκεντρώνονται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, ενισχύοντας τη μετάβαση της δημόσιας διοίκησης σε ένα πιο απλό, γρήγορο και φιλικό μοντέλο εξυπηρέτησης.