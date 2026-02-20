«Εξετάζω το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν» λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (20/2) ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, χωρίς να αποκαλύψει άλλες λεπτομέρειες.

O Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.