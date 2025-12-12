Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλληλοκατηγορίες Λαζαρίδη – Αποστολάκη για προσαγωγή στελεχών ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην Κρήτη

Στην καταγγελία ότι μεταξύ των συλληφθέντων σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, Γ. Λαμπράκης, ο οποίος «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», προέβη ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις, Μ. Λαζαρίδης.

Νωρίτερα, και πριν αρχίσει η σημερινή εξέταση των βουλευτών Εμμ. Χνάρη και Χρ. Μπουκώρου από την επιτροπή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια της μειοψηφίας στην επιτροπή Μ. Αποστολάκη είχε αναφερθεί στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, λέγοντας πως «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλιτζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με τον πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του κ. Λαζαρίδη, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι «όπως ακριβώς έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια, ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστο λεπτών, διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».