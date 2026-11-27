Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συγκρότησης της Εξεταστικής για τα funds, με τα κομματικά επιτελεία να διαβιβάζουν στον Πρόεδρο της Βουλής τα ονόματα των βουλευτών τους που θα στελεχώσουν την επιτροπή.

Συγκεκριμένα, στην ομάδα της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα συμμετέχουν οι Νότης Μηταράκης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Ασημίνα Σκόνδρα, Φάνης Παππάς, Κώστας Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Θανάσης Παπαθανάσης, Γιώργος Βρεττάκος, Γιώργος Γιάννης, Μιχάλης Λιβανός, Σταύρος Παπασωτηρίου, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Αγγελική Δεληκάρη και Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του προεδρείου, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποιος θα αναλάβει την προεδρία της επιτροπής. Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται είναι εκείνο του Λευτέρη Κτιστάκη, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται και ο ορισμός του εισηγητή της ΝΔ.

Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης

Από την Χαριλάου Τρικούπη πάντως δεν έχει ακόμη αποσταλεί στο προεδρείο η λίστα των βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή, ωστόσο η Μιλένα Αποστολάκη εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για να αναλάβει εκ νέου ρόλο εισηγήτριας. Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τους Νίκο Καραθανασόπουλο, Βασίλη Μεταξά και Μαρία Κομνηνάκα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της εξεταστικής, ορίζει ως μέλη του τον Νίκο Παππά και τη Ζωή Αναστασοπούλου. Από την Ελληνική Λύση στην επιτροπή θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος, με αναπληρωτή τον Στέλιο Φωτόπουλο, ενώ τη ΝΙΚΗ θα εκπροσωπήσει ο Ανδρέας Βορύλλας. Ήδη από χθες, με συνέντευξή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει το «παρών» στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Το χρονοδιάγραμμα

Αποκλειστικό αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής, που προγραμματίζεται πριν τις γιορτές, θα είναι η εκλογή προεδρείου. Υπενθυμίζεται ότι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής είναι δημόσιες.

Το πρώτο σημείο τριβής πάντως μεταξύ των κομμάτων, εκτιμάται ότι θα είναι η κατάρτιση λίστας μαρτύρων, που θα κληθούν στην επιτροπή, με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που θα πυροδοτήσει σφοδρή σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η εξεταστική έχει ορίζοντα εργασιών τους 3 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματός της.