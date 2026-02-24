Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντός της ημέρας κατατίθενται τα πορίσματα των κομμάτων

Εντός της ημέρας κατατίθενται στη γραμματεία των ειδικών μόνιμων επιτροπών της Βουλής οι πολυσέλιδες πορισματικές εκθέσεις των κομμάτων, με βάση τις εργασίες της «Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Η επιτροπή θα επιχειρήσει να καταλήξει σε κοινό πόρισμα, σε συνεδρίασή της, μεθαύριο Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου. Την επομένη, 27 Φεβρουαρίου. θα παραδώσει το κοινό ή τα διαφορετικά πορίσματά της, στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος, με τη σειρά του θα τα θέσει ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για συζήτηση, μέσα στον Μάρτιο.

Η παράδοση των πορισμάτων στον κ. Ν. Κακλαμάνη ρίχνει «αυλαία» στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες άρχισαν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2025 και διήρκησαν πέντε περίπου μήνες. Διεξήχθησαν σχεδόν 50 συνεδριάσεις και κατέθεσαν περί τους 80 μάρτυρες (υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης των τελευταίων κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτοσυνδικαλιστές κ.ά) για τα τεκταινόμενα στον Οργανισμό από την ίδρυσή του, το 1998 και εντεύθεν.

Σημειώνεται ότι από πλευράς κυβερνητικής πλειοψηφίας είχε τονιστεί η διαχρονικότητα και διακομματικότητα του προβλήματος, οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση της τεχνικής λύσης και οι ευθύνες στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.

Από πλευράς αντιπολίτευσης έχει γίνει λόγος για ευθύνες των υπουργών της ΝΔ, κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη ενώ έχουν υπάρξει και αιτήματα για παράταση των εργασιών της επιτροπής λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.