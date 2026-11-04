Εξελέγη Γερουσιαστής ο Έλληνας ομογενής Κρις Πάπας

ΟΔημοκρατικός Κρις Πάπας κέρδισε την εκλογική αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ για τη Γερουσία, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σανούνου.

Ο Πάπας, μέλος μέχρι σήμερα της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα διαδεχθεί τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία αποφάσισε να μην είναι εκ νέου υποψήφια.

Η αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ θεωρούνταν κρίσιμη για τον συσχετισμό δυνάμεων στη Γερουσία, καθώς ήταν μία από τις αμφίρροπες εκλογικές μάχες.

Γεννημένος στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών, ο Πάπας συνδέει την πολιτική του διαδρομή με την ιστορία της οικογένειάς του και την οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, στην οποία εργάστηκε πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο. Η καταγωγή του προσδίδει στην υποψηφιότητά του ιδιαίτερο συμβολισμό για την ομογένεια, καθώς παραπέμπει στη διαδρομή των Ελλήνων μεταναστών και των απογόνων τους από την επιχειρηματική και κοινωνική ένταξη στην πολιτική εκπροσώπηση.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον έχει και συγκεκριμένη πολιτική διάσταση. Ως συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Πάπας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, έχει ηγηθεί διακομματικής παρέμβασης κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο η Άγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400.

Ο Πάπας έχει εκλεγεί βουλευτής τέσσερις συνεχόμενες φορές, το 2018, το 2020, το 2022 και το 2024. Αυτή είναι η πρώτη εκλογική μάχη που δίνει για τη Γερουσία.