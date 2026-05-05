Εξάρχου στο Politico: Δύσκολη εξίσωση η προμήθεια LNG – Ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές

Ο ανταγωνισμός από την Ασία περιορίζει τη διαθεσιμότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη και ανεβάζει τις τιμές στην αγορά. Μάλιστα, ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές χωρίς την καταβολή ενός υψηλότατου premium, προειδοποίησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρρχου , μιλώντας στο “Politico”.

Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ο Όμιλος AKTOR ολοκληρώνει μία σύμβαση προμήθειας διάρκειας 20 ετών με τον αμερικανικό γίγαντα LNG Venture Global για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην Αλβανική Albgaz από το 2030.

Όταν αυτή η σύμβαση, καθώς και άλλες μακροχρόνιες συμφωνίες ολοκληρωθούν — πιθανόν έως το τέλος Μαΐου — ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και επιπρόσθετες συμβάσεις προμήθειας και αγοραπωλησίας LNG, μικρότερης διάρκειας, κάτι που ο κ. Εξάρχου θεωρεί αναγκαίο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί τεράστια πίεση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, τονίζοντας ωστόσο ότι το εγχείρημα δεν θα είναι εύκολο.

Δύσκολη εξίσωση η προμήθεια LNG

Και πρόσθεσε ότι φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξασφαλιστούν σημαντικές ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ σε λογική τιμή, καθώς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο εταιρείες από την Ασία να καταβάλουν υψηλότερες οικονομικές προσφορές προς τους προμηθευτές LNG, εν μέσω ενός αυξανόμενου ανταγωνισμού που έχει οδηγήσει ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο φορτίων LNG να εκτρέπονται προς την Ανατολή.

Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, το αποτέλεσμα αυτής της νέας κατάστασης μπορεί να είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχθεί υψηλότερες τιμές για το άμεσο μέλλον, καθώς στα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει το Κατάρ λόγω του πολέμου, προστίθεται η απαγόρευση του ρωσικού αερίου και ο περιορισμός των ποσοτήτων LNG που μπορεί να διαθέσει σήμερα η αμερικανική αγορά.

Έτσι, το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν άλλες σημαντικές πηγές προμηθευτών.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR επισήμανε ότι αισιοδοξεί να εξασφαλίσει μια νέα προνομιακή, μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας για την Ευρώπη ποσοτήτων Αμερικανικού LNG που αναμένεται να διατεθούν από το 2030.

Ωστόσο, επισήμανε ότι αυτό θα εξαρτηθεί και από τις δομικές αλλαγές που έχει φέρει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ενώ δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα εξαρτάται από οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας.

Μάλιστα, σημείωσε ότι «η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά της Ευρώπης, γι’ αυτό και πρέπει να διατηρούμε ισορροπία στις πηγές LNG και φυσικού αερίου που προμηθευόμαστε».