Έξαλλος ο Τραμπ: Διευθέτησα οκτώ πολέμους, συνέλαβα έναν βίαιο δικτάτορα, εμπόδισα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και δεν μου έδωσαν το βραβείο Νόμπελ

Την έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης εκφράζει σε κάθε ευκαιρία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταφέρεται κατά της Επιτροπής των βραβείων που εδρεύει στη Νορβηγία.

Στο τελευταίο του χτύπημα για το συγκεκριμένο ζήτημα, αναφέρει μία σειρά από λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι θα έπρεπε να απονεμηθεί είτε στον ίδιο, είτε στις ΗΠΑ το Νόμπελ Ειρήνης.

«Διευθέτησα 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, είμαι κοντά στο να ολοκληρώσω ή να διευθετήσω 2 ακόμη, πήρα πίσω όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων 28, τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών, έκανα εκατοντάδες ομήρους, από χώρες σε όλο τον κόσμο να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, κέρδισα έναν πόλεμο στη Βενεζουέλα και συνέλαβα τον βίαιο δικτάτορα που διοικούσε με τόση σκληρότητα τη χώρα αυτή, και εμπόδισα τον νούμερο ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο — ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ! Ωστόσο, παρ’ όλ’ αυτά, ούτε εγώ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λάβαμε το Νόμπελ Ειρήνης. ΟΥΑΟΥ!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σε προηγούμενη τοποθέτησή του, είχε χαρακτηρίσει ντροπιαστικό το γεγονός ότι δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι αφήνει ανεξίτηλο στίγμα στη Νορβηγία.

«Το Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστικών ιδεολόγων που είναι αντιδημοκρατικοί και στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού», δήλωσε ο Τραμπ σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στη Νέα Υόρκη.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη ισχυριστεί πως αξίζει τη συγκεκριμένη διάκριση,υποστηρίζοντας ότι παρενέβη για τον τερματισμό οκτώ πολέμων από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025 και άλλα παρόμοια επιτεύγματα όπως και το γεγονός ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Βέβαια όσον αφορά το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάνει καμία αναφορά πως ο ίδιος ξεκίνησε τον πόλεμο, ενώ όσον αφορά τη Βενεζουέλα, ξεχνάει ότι Αμερικανοί στρατιώτες μπήκαν σε μία ξένη χώρα, απήγαγαν και στη συνέχεια συνέλαβαν τον πρόεδρο της και πως δεν υπήρξε κανένας πόλεμος.