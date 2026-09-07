Εξαγωγές: Άνοδος 14,9% στο επτάμηνο – Πάνω από 5 δισ. ευρώ για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο

Άνοδο 14,9% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές.

Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 32,7558 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,26 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 23,6666 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία διαμορφώθηκαν σε 23,5442 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,7%.

Τον Ιούλιο οι εξαγωγές ανήλθαν σε 5,0733 δισ. ευρώ, έναντι 4,3786 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,9%. Ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο οι εξαγωγές ξεπέρασαν το όριο των 5 δισ. ευρώ, ενώ ήταν και ο πέμπτος συνεχόμενος μήνας με αύξηση. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,3%, στα 3,5986 δισ. ευρώ, και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία κατά 6,4%, στα 3,5782 δισ. ευρώ.

Στο επτάμηνο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,2%, στα 51,8985 δισ. ευρώ, από 48,3991 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε 39,7432 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,9%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία ανήλθαν σε 39,4297 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2%.

Το εμπορικό έλλειμμα στο επτάμηνο υποχώρησε κατά 3,8%, στα 19,1427 δισ. ευρώ, έναντι 19,9009 δισ. ευρώ το 2025. Χωρίς πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 4,7%, στα 16,0766 δισ. ευρώ, και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία κατά 4,2%, στα 15,8855 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε στο 63,1% στο επτάμηνο, από 58,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθε στο 59,5%, από 56,8%.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΣΕ, τα πετρελαιοειδή και καύσιμα κατέγραψαν αύξηση 41%, κατά 2,86 δισ. ευρώ, εξηγώντας περίπου τα δύο τρίτα, συγκεκριμένα το 67%, της συνολικής αύξησης των εξαγωγών στο επτάμηνο. Ο μη ενεργειακός πυρήνας αυξήθηκε κατά 6,9%, κατά 1,52 δισ. ευρώ. ‘Ανοδο σημείωσαν οι Πρώτες Ύλες κατά 23,2%, τα Τρόφιμα κατά 10,2% και τα Μηχανήματα κατά 9,8%. Συνολικά, άνοδο κατέγραψαν 9 από τους 10 κλάδους στο επτάμηνο.

Σε επίπεδο κλάδων, τα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα αυξήθηκαν κατά 41%, στα 9,8326 δισ. ευρώ, τα Τρόφιμα και Ζώντα Ζώα κατά 10,2%, στα 5,9844 δισ. ευρώ, τα Βιομηχανικά κατά 5,4%, στα 4,8093 δισ. ευρώ, και τα Χημικά κατά 5,1%, στα 4,025 δισ. ευρώ. Τα Μηχανήματα αυξήθηκαν κατά 9,8%, στα 3,1217 δισ. ευρώ, τα Διάφορα Βιομηχανικά κατά 1,7%, στα 2,2155 δισ. ευρώ, οι Πρώτες Ύλες κατά 23,2%, στα 1,2222 δισ. ευρώ, τα Ποτά και Καπνός κατά 0,6%, στα 932,6 εκατ. ευρώ, και τα Εμπιστευτικά Προϊόντα κατά 4,8%, στα 83,6 εκατ. ευρώ. Μείωση 18,7%, στα 529 εκατ. ευρώ, σημείωσαν τα Λάδια.

Τον Ιούλιο αυξήθηκαν οι εξαγωγές σε 7 από τους 10 κλάδους. Οι Πρώτες Ύλες αυξήθηκαν κατά 40,7%, τα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα κατά 42,3%, τα Τρόφιμα και Ζώντα Ζώα κατά 11%, τα Βιομηχανικά κατά 9,3%, τα Χημικά κατά 7%, τα Διάφορα Βιομηχανικά κατά 8,8% και τα Εμπιστευτικά Προϊόντα κατά 28,2%. Μείωση σημείωσαν τα Μηχανήματα κατά 0,3%, τα Ποτά και Καπνός κατά 2,5% και τα Λάδια κατά 20%.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, τον Ιούλιο οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 10,9%, στα 2,8466 δισ. ευρώ, και αντιστοιχούσαν στο 56,1% του συνόλου. Οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκαν κατά 22,9%, στα 2,2267 δισ. ευρώ, με μερίδιο 43,9%.

Χωρίς πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 7,4%, στα 2,3619 δισ. ευρώ, και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 4,4%, στα 1,2367 δισ. ευρώ.

Στο επτάμηνο, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 15,1%, στα 18,9922 δισ. ευρώ, με μερίδιο 58%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκαν κατά 14,8%, στα 13,7636 δισ. ευρώ, με μερίδιο 42%. Χωρίς πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,7%, στα 15,931 δισ. ευρώ, και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 3,3%, στα 7,7356 δισ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μερίδια ήταν 67,3% και 32,7%.

Στην ανάλυσή του, ο ΠΣΕ αναφέρει επίσης ως παράγοντες που επηρεάζουν τα περιθώρια των εξαγωγικών επιχειρήσεων το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου. Παράλληλα, σημειώνει ότι η βαθύτερη διείσδυση των μη ενεργειακών προϊόντων στις Τρίτες Χώρες αποτελεί το επόμενο μεγάλο μέτωπο.

Ο οδικός χάρτης του ΠΣΕ για το 2030, όπως αναφέρεται στην ανάλυση, έχει διπλή στόχευση: τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, ώστε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν διεθνές αποτύπωμα, και τη μετατόπιση του εξαγωγικού μείγματος προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο ΠΣΕ ζητά από την πολιτεία σταθερό φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, ταχύτερα τελωνεία και υποδομές, ρευστότητα και εργαλεία ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και πρακτική στήριξη της καθημερινότητας του εξαγωγέα.

Δήλωση του προέδρου του ΠΣΕ Αλκιβιάδη Καλαμπόκη

Ο πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιαδης Καλαμπόκης αναφέρει στη δήλωσή του: Ο Ιούλιος έδωσε στην ελληνική εξωστρέφεια μια σπάνια ιδιότητα: τη συνέπεια. Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ και για πέμπτο συνεχόμενο μήνα είχαν αύξηση. Το 7μηνο κλείνει με άνοδο +14,9% και υπέρβαση των 32,7 δισ. ευρώ. Δεν μιλάμε πλέον για μια καλή επίδοση, αλλά για μια σταθερή αναπτυξιακή τροχιά που αντέχει στον χρόνο.

Το πιο ουσιώδες στοιχείο είναι το βάθος της ανόδου. Εννέα στους δέκα κλάδους κινούνται ανοδικά και ο μη ενεργειακός πυρήνας των εξαγωγών ενισχύεται κατά +6,9%, με τις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα και τα μηχανήματα να πρωταγωνιστούν. Πρόκειται για ανάπτυξη ευρείας βάσης, θεμελιωμένη στην πραγματική παραγωγική οικονομία.

Πίσω από τα μεγέθη βρίσκεται ένας σιωπηλός ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονική τιμολόγηση και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων επιτρέπουν πλέον ακόμη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχευμένη διείσδυση σε νέες αγορές. Η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το νέο διαβατήριο ανταγωνιστικότητας.

Κομβικής σημασίας παραμένει η διαχείριση της εμπορικής μας σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δασμολογική πολιτική της Ουάσιγκτον δεν αποτέλεσε ανάχωμα για τη συνεχόμενη αύξηση των εξαγωγών μας στις ΗΠΑ, για το επτάμηνο του 2026. Οι εξαγωγές μας έχουν αύξηση 16,3% και ανέρχονται σε 1,59 δισ. ευρώ από 1,37 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές μας από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 57,1%, στα 2,23 δισ. ευρώ από 1,42 δις. ευρώ. Ωστόσο, η διεύρυνση του ελλείμματος δεν χαρακτηρίζει τις εξαγωγές μας ως αδύναμες καθότι σημειώνουν συνεχόμενη αύξηση, αλλά αποτυπώνουν κυρίως την ενεργειακή και τεχνολογική μας εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Οι παραπάνω θετικές επιδόσεις δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό. Το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου συμπιέζουν τα περιθώρια, ενώ η βαθύτερη διείσδυση των μη ενεργειακών προϊόντων στις Τρίτες Χώρες παραμένει το επόμενο μεγάλο μέτωπο. Καμία δυναμική δεν είναι δεδομένη· κατακτάται και επανακατακτάται.

Ο οδικός χάρτης του ΠΣΕ για το 2030, όπως κατατέθηκε στον Πρωθυπουργό εν όψει της ΔΕΘ, έχει διπλή στόχευση: διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, ώστε χιλιάδες ακόμη μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν διεθνές αποτύπωμα, και ανοδική μετατόπιση του εξαγωγικού μείγματος προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από την πολιτεία ζητούμε σταθερό φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, ταχύτερα τελωνεία και υποδομές, ρευστότητα και εργαλεία ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, και —κυρίως— πρακτική στήριξη της καθημερινότητας του εξαγωγέα, όχι μόνο μεσομακροπρόθεσμες εξαγγελίες.

Το τετράμηνο των 5 δισ. απέδειξε τι μπορεί να πετύχει η ελληνική παραγωγή όταν συνδυάζει ποιότητα, τεχνολογία και τόλμη. Καθήκον όλων μας είναι το υπόλοιπο του έτους να μην επιβεβαιώσει απλώς τις προσδοκίες, αλλά να τις ξεπεράσει.