Εξαφάνιση 15χρονης από τη Νάουσα – Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού από την περιοχή της Νάουσας, με το Χαμόγελο του Παιδιού να προχωρά στην έκδοση Missing Alert για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με το Missing Alert, στις 15/07/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη Νάουσα Ημαθίας η Ραφαέλλα Μ., 15 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/07/2026, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ραφαέλλα Μ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple