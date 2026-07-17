ΕΒU: Δεν θα επιτρέπονται στο εξής σε αγώνες στίβου λήψεις που επικεντρώνουν στο γυναικείο σώμα

έες κατευθυντήριες γραμμές που παρέχουν συμβουλές στους τηλεοπτικούς φορείς σχετικά με τον τρόπο χρήσης πιο σεβαστών γωνιών λήψης κατά την κάλυψη ζωντανών γυναικείων αγώνων στίβου θα εφαρμόζονται στο εξής.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) συνεργάστηκε με αθλήτριες για την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες στοχεύουν στην αποφυγή της σεξουαλικοποίησης της δράσης με περιττές γωνίες λήψης.

Η Βρετανίδα ολυμπιονίκης με χάλκινο μετάλλιο, Holly Bradshaw, συγκαταλέγεται μεταξύ των αθλητριών που παρείχαν συμβουλές στην EBU. Η αθλήτρια του άλματος επί κοντώ αναφέρει ότι έχει δεχτεί προσβλητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει δει ακατάλληλα βίντεο με τον εαυτό της στο διαδίκτυο, λόγω αποκαλυπτικών γωνιών λήψης κατά τη ζωντανή κάλυψη των αγώνων της.

«Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το άθλημά μας κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρός, αλλά μερικές φορές επιβλαβής για τις γυναίκες που αγωνίζονται και για τις γυναίκες [και] τα κορίτσια που παρακολουθούν», δήλωσε.

«Έχω δεχτεί προσωπικά προσβλητικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα και έχω δει ακατάλληλα βίντεο στο διαδίκτυο με εμένα και τις συναδέλφους μου, όταν καταγράφονται σε αργή κίνηση στιγμές από τους αγώνες μας.

«Πολλές αθλήτριες, συμπεριλαμβανομένης και εμού, έχουν βρεθεί σε αγωνιστικές καταστάσεις όπου επικεντρώνονται περισσότερο στις κοντινές λήψεις του γυναικείου σώματος παρά στη δική τους απόδοση.

«Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι κάμερες κάνουν ζουμ, δείχνοντας επαναλήψεις της δράσης σε εξαιρετικά αργή κίνηση, με τους αθλητές να βρίσκονται σε αξιοπρεπείς στάσεις».

Η Σέρβα Ολυμπιονίκης του άλματος σε μήκος Ιβάνα Σπάνοβιτς, η οποία επίσης έδωσε συμβουλές στην EBU, δήλωσε ότι ορισμένες κάμερες όχι μόνο προκαλούν δυσφορία κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά μπορούν να έχουν «σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία ενός αθλητή».

Η τηλεοπτική κάλυψη των γυναικών αθλητριών αποτελεί «σημαντικό λόγο ανησυχίας»

Μετά από συζητήσεις με τις αθλήτριες, η EBU κατάρτισε μια λίστα με οδηγίες για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνεται όσον αφορά τις γωνίες λήψης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αποφυγή χαμηλών γωνιών λήψης από κάτω από τις αθλήτριες σε αγωνίσματα όπως το άλμα σε ύψος ή το άλμα επί κοντώ, όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψουν ενοχλητικές εικόνες.

«Η σεξουαλικοποίηση των γυναικών αθλητριών μέσω επιλεκτικών γωνιών λήψης και επιλογών μοντάζ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε πολλές αθλητικές μεταδόσεις», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της EBU Sport, Glen Killane.

«Οι παρατεταμένες λήψεις στο σώμα, οι κάμερες χαμηλής γωνίας που καταγράφουν αποκαλυπτικές εικόνες και οι υπερβολικές επαναλήψεις σε αργή κίνηση που δεν εξυπηρετούν κανένα τεχνικό ή αφηγηματικό σκοπό συγκαταλέγονται στα προβλήματα που παρατηρούνται σήμερα στην κάλυψη των γυναικείων αγώνων στίβου από τα μέσα ενημέρωσης.»

Το BBC είναι εταίρος της EBU, η οποία παρέχει κάλυψη αθλητικών γεγονότων σε 57 χώρες, φτάνοντας σε κοινό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο ξεκινά στις 10 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ και θα μεταδοθεί από το BBC Sport.

Ωστόσο, η Diamond League, η οποία επίσης μεταδίδεται από το BBC, δεν υπάγεται στην EBU, οπότε δεν θα υποχρεούται απαραίτητα να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Πηγή: BBC