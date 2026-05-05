ΕΒΕΘ: Παρέμβαση του ΕΒΕΘ για το ζήτημα των αεροπορικών συνδέσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Σημαντική παρέμβαση για το ζήτημα των αεροπορικών συνδέσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της αεροπορικής διασύνδεσης για την ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Επιμελητήριο επαναβεβαιώνει τη διαχρονική του στήριξη στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Θεσσαλονίκη και στη διασύνδεσή της με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών, τονίζοντας πως η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΘ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος προχώρησε σε διερευνητικές κινήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις προθέσεις αεροπορικής εταιρείας, καθώς και τις θέσεις του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου. Στόχος των επαφών είναι να αποφευχθεί ενδεχόμενη υποβάθμιση των αεροπορικών συνδέσεων της πόλης με σημαντικούς διεθνείς προορισμούς, οι οποίοι λειτουργούν ως βασικοί κόμβοι μεταφοράς τουριστών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, με το ΕΒΕΘ να υπενθυμίζει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην προσέλκυσή τους στη Θεσσαλονίκη. Ήδη από το 2012, σχετική έρευνα του Επιμελητηρίου σε 267 επιχειρήσεις-μέλη κατέδειξε ότι το 86% θεωρούσε πως η παρουσία των low-cost αεροπορικών εταιρειών είχε θετικό αντίκτυπο στην πόλη, κυρίως μέσω της αύξησης της τουριστικής κίνησης. Επιπλέον, το 63% των επιχειρήσεων εκτιμούσε ότι τα οφέλη επεκτάθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή.

Το ΕΒΕΘ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της διεθνούς και εγχώριας συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνεται, η επαρκής αεροπορική δικτύωση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.