ΕΒΕΘ: Ισχυρό μήνυμα για τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση με ισχυρό ευρωπαϊκό και διεθνές αποτύπωμα.

Η ανάληψη του κορυφαίου αυτού θεσμικού ρόλου συνιστά αναγνώριση της εμπειρίας, της τεχνοκρατικής επάρκειας και της συμβολής του κ. Πιερρακάκη στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, εκπέμπει ένα σαφές και ουσιαστικό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της θέσης της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωζώνης.

Η εκλογή Έλληνα Προέδρου στο Eurogroupαντανακλά τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητά της. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής, της οικονομικής συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δηλώνει τη διαθεσιμότητά του για κάθε μορφή συνεργασίας που θα συμβάλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της παραγωγικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.