ΕΒΕΘ: Η Θεσσαλονίκη στον χάρτη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας του ΟΗΕ — νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του Supply Chain Center του ΔΟΜ

Ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες εγκαθιστά κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη — και αναζητά τοπικούς συνεργάτες. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του διαδικτυακού webinar που διοργάνωσαν τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM), με θέμα: «Doing Business with the International Organization for Migration: Procurement Needs, Procedures & Opportunities for Greek Companies».

Η εκδήλωση παρείχε ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον ΔΟΜ, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, καθώς και για τις διαδικασίες, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες προμηθειών.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμό ο κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, και ο κ. Lado Gvilava, Director της Supply Chain Division του ΔΟΜ, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, τα αρμόδια στελέχη του ΔΟΜ παρουσίασαν τη δομή και τη λειτουργία του Οργανισμού, τα στοιχεία προμηθειών του 2025, τις κατηγορίες αγορών και τις προοπτικές συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο Supply Chain Center (SCC) του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία του. Το Κέντρο θα αποτελέσει μία σημαντική βάση — αποθήκη συγκέντρωσης και διαχείρισης προϊόντων ανθρωπιστικής βοήθειας, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης ως κομβικού σημείου στην εφοδιαστική αλυσίδα του ΔΟΜ σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η παρουσία αυτή συνιστά μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη και δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές για τις τοπικές επιχειρήσεις, στις οποίες ο Οργανισμός στοχεύει άμεσα.

Επισημάνθηκε ότι βασικός στόχος της ελληνικής αντιπροσωπείας του ΔΟΜ την παρούσα περίοδο είναι η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις, με υψηλές προσδοκίες για αμοιβαία επωφελείς συνέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εγγραφή των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΔΟΜ, η οποία είναι απλή και οδηγεί στη δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ της επιχείρησης. Το προφίλ αυτό καθίσταται διαθέσιμο σε όλες τις αντιπροσωπείες του Οργανισμού διεθνώς και όχι μόνο στην ελληνική, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες συμμετοχής σε διαγωνισμούς και έργα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι ανάγκες σε βασικά είδη ανθρωπιστικής βοήθειας (Core Relief Items), εξοπλισμό και υπηρεσίες, ενώ τονίστηκε ότι, πέραν των συγκεκριμένων κατηγοριών που αναφέρθηκαν, ο Οργανισμός παραμένει ανοικτός και σε προτάσεις από επιχειρήσεις για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του ανάγκες.

Συνολικά, η εκδήλωση κατέδειξε ότι η ενισχυμένη παρουσία του ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη και η έναρξη λειτουργίας του νέου Supply Chain Center συνιστούν μια ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική για τις ελληνικές επιχειρήσεις — και ιδίως για τις τοπικές — οι οποίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο σε συνεργασίες με έναν διεθνή οργανισμό με διευρυμένο και δυναμικά εξελισσόμενο πεδίο δράσης.

Το webinar είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=qQfuULs1wOE