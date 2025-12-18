ΕΒΕΘ: Η επιχειρηματικότητα στην υπηρεσία της κοινωνικής συνοχής – Ο στρατηγικός ρόλος και το έργο του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής»

Το πολυδιάστατο έργο του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής», καθώς και ο στρατηγικός του σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα, παρουσιάστηκαν χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), από τον Πρόεδρο του Δικτύου, κ. Νικόλαο Πέντζο.

Το Δίκτυο, το οποίο συμπληρώνει 12 χρόνια επιτυχούς και συνεπούς λειτουργίας, αποτελεί τον βραχίονα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Ιδρύθηκε το 2013 με πρωτοβουλία των σημαντικότερων παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης: του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), καθώς και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Κατά την εισήγησή του, ο κ. Πέντζος ανέλυσε τους πυλώνες δράσης του φορέα, εστιάζοντας στην εμπέδωση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης και εθελοντισμού που συνδέει τεχνοκρατικά την επιχειρηματικότητα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ενίσχυση του Συστήματος Υγείας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή του Δικτύου στον τομέα της Υγείας. Όπως επισημάνθηκε, κατά την περίοδο της πανδημίας διατέθηκαν από το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής», πόροι ύψους 1,1 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νοσοκομείων. Πιο πρόσφατα, και εντός χρονικού διαστήματος μόλις οκτώ μηνών, ολοκληρώθηκε μια σημαντική δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου». Το έργο αφορά τη δημιουργία τριών νέων θαλάμων στην Καρδιολογική Πτέρυγα, καθώς και τη διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση καινούργιου στεφανιογράφου, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Πρόγραμμα «Προσφέρω στην Οικογένεια»

Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, παρουσιάστηκε η εξέλιξη του προγράμματος «Προσφέρω στην Οικογένεια». Μέχρι σήμερα, το Δίκτυο έχει προχωρήσει στην «υιοθεσία» 30 οικογενειών, παρέχοντας ολιστική υποστήριξη που περιλαμβάνει την κάλυψη καθημερινών αναγκών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτική υποστήριξη για τα παιδιά (με υποτροφίες σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360). Η προσπάθεια πλαισιώνεται από εθελοντικές ομάδες, με στόχο ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών να ανέλθει στις 100.

Μελλοντικοί Στόχοι

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο κ. Πέντζος αναφέρθηκε στο όραμα για τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης Κοινωνικής Δομής στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω στην Οικογένεια».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΘ εξήρε το έργο του Δικτύου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Επιμελητηρίου σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική συνοχή και αποδεικνύουν έμπρακτα το υπεύθυνο πρόσωπο του επιχειρείν.