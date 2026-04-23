ΕΒΕΘ: Η ανάπλαση της ΔΕΘ και το Σήμα Διαφορετικότητας στο Δ.Σ. του ΕΒΕΘ

Η μετάβαση σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο προϋποθέτει την υιοθέτηση προοδευτικών εταιρικών αξιών που αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα, αλλά και την αξιοποίηση αναβαθμισμένων υποδομών που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Αυτοί οι δύο βασικοί πυλώνες για τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Τη συνεδρίαση τίμησαν με την παρουσία τους και πραγματοποίησαν αναλυτικές εισηγήσεις η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, καθώς και η ηγεσία της ΔΕΘ-HELEXPO, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Χρήστο Τσεντεμεΐδη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο βουλευτής της ΝΔ Ά Θεσσαλονίκης, κ. Διαμαντής Γκολιδάκης.

Σήμα Διαφορετικότητας: Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Προτάσσοντας την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, παρουσίασε το πρόγραμμα για το «Σήμα Διαφορετικότητας». Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία επιβράβευσης επιχειρήσεων, η οποία πιστοποιεί τις προσπάθειές τους για συμπερίληψη, καταπολέμηση των διακρίσεων και διασφάλιση της προσβασιμότητας.

Η κα. Ράπτη υπογράμμισε προς τα μέλη του ΕΒΕΘ ότι οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για τη σχετική αξιολόγηση μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά μέχρι τις 15 Μαΐου. Η διαδικασία είναι απλή και τα κριτήρια εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στις προσβάσιμες φυσικές και ψηφιακές εγκαταστάσεις, καθώς και στη δημόσια δέσμευση της εκάστοτε εταιρείας για την προώθηση της διαφορετικότητας.

Η «Νέα ΔΕΘ»: Το στρατηγικό πλάνο ανάπλασης και η επόμενη μέρα

Τη σκυτάλη πήρε η διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, περνώντας από τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής κουλτούρας στον ριζικό εκσυγχρονισμό των υποδομών της πόλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, παρουσίασε το φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου, το οποίο μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον διαγωνισμό να αναμένεται να ξεκινήσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε, η σημερινή εικόνα του πυκνοδομημένου χώρου (με 37 κτήρια και μόλις 7.000 τ.μ. πράσινο) θα δώσει τη θέση της σε ένα υπερσύγχρονο Μητροπολιτικό Πάρκο. Η “Νέα ΔΕΘ” θα αποτελείται κατά 70% από ανοιχτό χώρο, προσφέροντας 120.000 τ.μ. πρασίνου, και θα διαθέτει μόλις 7 κτίρια (εκ των οποίων 2 υπερσύγχρονα, βιοκλιματικά εκθεσιακά περίπτερα), ενώ θα δημιουργηθεί και υπόγειος χώρος στάθμευσης 600+ θέσεων.

Στόχος είναι η ΔΕΘ να αποτελέσει ένα νέο παράδειγμα για την Ελλάδα: ένας αναπτυξιακός οργανισμός που συνδυάζει τις εκθεσιακές υποδομές με έναν τεράστιο ανοιχτό χώρο για τους πολίτες, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα του κέντρου της Θεσσαλονίκης και ενισχύοντας τις τουριστικές προοπτικές όλης της Βόρειας Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, εστίασε στην αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού και στη στενή σχέση του με την αγορά. Ο κ. Μαυρομμάτης κατέστησε σαφές ότι η συνεχής συνεργασία της ΔΕΘ-HELEXPO με την επιχειρηματική κοινότητα αποτελεί αναγκαιότητα. Παράλληλα, έδωσε το στίγμα της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, προαναγγέλλοντας την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των υφιστάμενων κλαδικών εκθέσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων, στοχευμένων διοργανώσεων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας.

Μετά τις παρουσιάσεις επακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΕΘ.