«ΕΒΕΘ Γνώση»: ο αρχειακός και ερευνητικός πλούτος του Επιμελητηρίου σε μία ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα

Ένα αποφασιστικό βήμα στη ψηφιακή εποχή, αποδεικνύοντας πώς η πλούσια ιστορική διαδρομή της επιχειρηματικής Θεσσαλονίκης μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με τη σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να γίνει άμεσα προσβάσιμη σε κάθε επιχειρηματία, ερευνητή και πολίτη, αποτελεί η πλατφόρμα, «ΕΒΕΘ Γνώση»(https://gnosi.ebeth.gr), που παρουσιάστηκε σε σχετική εκδήλωση στην 90ή ΔΕΘ.

Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο Β΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Παναγιώτης Μενεξόπουλος, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο της νέας εποχής για τον φορέα, υπογραμμίζοντας ότι η παροχή ψηφιακής γνώσης αποτελεί υποχρέωση του Επιμελητηρίου απέναντι στα μέλη του και την κοινωνία.

Στη συνέχεια, το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί ζωντανά στις ψηφιακές διαδρομές της νέας πλατφόρμας μέσα από την αναλυτική παρουσίαση του δημοσιογράφου και εξωτερικού συνεργάτη του ΕΒΕΘ, κ. Δημήτρη Διαμαντίδη. Όπως επισημάνθηκε, το «ΕΒΕΘ Γνώση» συνιστά μια μοναδική πρωτοβουλία για τα ελληνικά επιμελητηριακά δεδομένα, καθώς ενοποιεί κάτω από μία διαδικτυακή στέγη την επίκαιρη αρθρογραφία για την οικονομία, την οπτικοποίησηστατιστικών ερευνών, το πλούσιο ιστορικό αρχείο 110 ετών, καθώς και μια οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη με χιλιάδες τίτλους.

Η υλοποίηση του αξιοποιεί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων (Big Data),προσφέροντας ταχύτητα, ακρίβεια και τεκμηρίωση.

Το ιστορικό αρχείο του ΕΒΕΘ, που αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, παρουσίασε ο ιστορικός ερευνητής και εξωτερικός συνεργάτης του ΕΒΕΘ, κ. Νικόλαος Τσιλικίδης, ο οποίος ανέδειξε με την ομιλία του τον θησαυρό του μητρώου επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου.

Στην ομιλία του ο κ. Τσιλικίδης αποτύπωσε πώς καταγράφηκε η οικονομική ιστορία της Θεσσαλονίκης από τα τέλη του 19ου αιώνα έως την ψηφιακή εποχή μέσα από το μητρώο του ΕΒΕΘ, ενώ παρουσίασε και σπάνια τεκμήρια όπως οι πρώτες αναγγελίες εταιρικών επωνυμιών του 1919από το αρχείο του Επιμελητηρίου.

Παράλληλα, φωτίστηκαν πτυχές της ιστορίας του Επιμελητηρίου, όπως η καθοριστική συμβολή του ΕΒΕΘ στη δημιουργία και καθιέρωση του θεσμού της Διεθνούς Έκθεσης το 1925, καταδεικνύοντας τον άρρηκτο δεσμό του με την ανάπτυξη της πόλης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση με το κοινό, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου για ανοιχτή πρόσβαση στην έρευνα και την ιστορία.