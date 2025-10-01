ΕΒΕΘ: Αίτημα για ενιαία προμήθεια 0,5% στις εταιρικές κάρτες

Η Επιστολή με την οποία ζητά την επανεξέταση του ύψους των προμηθειών που επιβάλλουν οι τράπεζες και οι εταιρείες χορήγησης καρτών, αλλά και την ίσου τύπου μεταχείριση ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, απέστειλε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης(ΕΒΕΘ), στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, στον γ.γ Εμπορίου Σωτήριο Αναγνωστόπουλο και στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκα Χαρδούβελη.

Με σημερινή του ανακοίνωση το ΕΒΕΘ, γνωστοποιεί ότι στην επιστολή που απεστάλη και υπογράφεται από το Α’ αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου, Κωνσταντίνο Μωραϊτίδη, ζητείται οι συναλλαγές με κάρτες που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα, να επιβαρύνονται με ενιαίο ποσοστό 0,5%, ώστε να υπάρξει δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση για όλες τις επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση καρτών για πληρωμές από καταναλωτές και επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά, συμβάλλοντας στον περιορισμό των μετρητών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Όμως, σύμφωνα με το ΕΒΕΘ, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνονται δυσανάλογα στις συναλλαγές με εταιρικές κάρτες, με τις προμήθειες για ατομικές επιχειρήσεις κυμαίνονται στο 0,7% και για τις εταιρείες να αγγίζουν και το 2%, ποσοστό, που σύμφωνα με το ΕΒΕΘ είναι «υπερβολικό, δεδομένου ότι το μικτό περιθώριο κέρδους σε πολλούς κλάδους δεν ξεπερνά το 12%-18%».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ