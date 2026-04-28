Έβδομη ημέρα ανόδου για το brent – Έφτασε στα 112 δολάρια και καταγράφει υψηλό μήνα

Άνοδο σχεδόν 3% σημείωσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent στα 112 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη 28/4, διευρύνοντας τα κέρδη για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο περίπου ενός μήνα.

Οι traders αναμένουν με αγωνία την απάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία πρόταση του Ιράν για τερματισμό της σύγκρουσης και επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την προσφορά, καθώς το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένει βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Παρόλο που η κατάπαυση του πυρός έχει σε μεγάλο βαθμό τηρηθεί από τις αρχές Απριλίου, οι αμοιβαίοι αποκλεισμοί από το Ιράν και τις ΗΠΑ έχουν μειώσει την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ σχεδόν στο μηδέν.

Το πέρασμα συνήθως αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών ροών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τώρα στην ένατη εβδομάδα της, η σύγκρουση έχει οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας σε απότομη άνοδο και έχει πιέσει την προσφορά στις μεγάλες αγορές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει για ένα πιθανό άνευ προηγουμένου σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα, παράλληλα με τους αυξανόμενους κινδύνους επιβράδυνσης της παγκόσμιας ζήτησης.