Εβδομαδιαίες προβλέψεις: Τι φέρνει η εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου για κάθε ζώδιο

Ηεβδομάδα από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου έχει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, αλλά φαίνεται να οδηγεί σταδιακά σε περισσότερη ξεκάθαρη εικόνα και στην αίσθηση ότι αφήνουμε πίσω μας όσα μας κρατούσαν στάσιμους:

Κριός

Η εβδομάδα ξεκινά με έμφαση στις κοινωνικές σας σχέσεις, ενώ στα μέσα της μπορείτε να χαλαρώσετε και να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας το Σάββατο σάς καλεί να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον και να κοιτάξετε περισσότερο το παρόν και το μέλλον.

Ταύρος

Η δουλειά και οι στόχοι σας βρίσκονται στο επίκεντρο. Είστε περισσότερο ανοιχτοί σε εποικοδομητική κριτική από ανθρώπους που εμπιστεύεστε και είναι πιθανό να δείτε έναν σημαντικό στόχο να ολοκληρώνεται μέσα στην εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο, μια παλιά ερωτική ιστορία μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό νόημα, βοηθώντας σας να αφήσετε το παρελθόν εκεί όπου ανήκει.

Δίδυμοι

Η περιέργεια και η διάθεση για νέες εμπειρίες πρωταγωνιστούν στην αρχή της εβδομάδας. Παρά τις πολλές επιλογές που μπορεί να εμφανιστούν μπροστά σας, το μήνυμα είναι να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε ένα πράγμα τη φορά. Η Πανσέληνος φέρνει νέες οπτικές και σας ενθαρρύνει να εμβαθύνετε περισσότερο στη δουλειά σας.

Καρκίνος

Οι σχέσεις και οι επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές σας επιδιώξεις βρίσκονται στο προσκήνιο. Στα μέσα της εβδομάδας η διάθεσή σας ανεβαίνει και αισθάνεστε περισσότερη αισιοδοξία. Το Σαββατοκύριακο, η συνεργασία με τους άλλους γίνεται σημαντική και καλείστε να δείξετε περισσότερη κατανόηση.

Λέων

Μια κατάσταση στις σχέσεις σας που προσπαθούσατε να αποφύγετε μπορεί να έρθει ξανά στην επιφάνεια. Ωστόσο, από την Τρίτη η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ανάλαφρη, με περισσότερη διάθεση για φίλους, σύντροφο και δημιουργικές δραστηριότητες. Προς το τέλος της εβδομάδας, μια νέα εμπειρία ή γνώση μπορεί να σας εμπνεύσει και να ξυπνήσει ένα καινούργιο πάθος.

Παρθένος

Το κλειδί για εσάς αυτή την εβδομάδα είναι να προχωράτε βήμα-βήμα. Η Σελήνη στους Ιχθύες δημιουργεί χώρο για περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάτε, ενώ η έναρξη της περιόδου του Ζυγού ευνοεί δραστηριότητες που σας δίνουν χαρά και σας φέρνουν σε επαφή με την τέχνη και την ομορφιά. Το Σαββατοκύριακο, η Πανσέληνος επηρεάζει και την ερωτική σας ζωή.

Ζυγός

Αυτή είναι μια σημαντική εβδομάδα για εσάς, αφού στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δική σας εποχή. Η ανάγκη για συνεργασία γίνεται εντονότερη, ενώ στα μέσα της εβδομάδας είναι καλή στιγμή να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να σταματήσετε να πιέζεστε να τα προλάβετε όλα. Παράλληλα, ανοίγει ένας κύκλος που σας καλεί να αφήσετε πίσω δύσκολες σχέσεις και να επενδύσετε περισσότερο στον εαυτό σας.

Σκορπιός

Το πώς σχετίζεστε με τους άλλους σας απασχολεί ιδιαίτερα. Η ανάγκη για ένα ήρεμο και οργανωμένο σπίτι γίνεται πιο έντονη, ενώ στα μέσα της εβδομάδας επιστρέφει η αισιοδοξία. Προς το Σαββατοκύριακο, η Πανσέληνος μπορεί να φωτίσει τις δυναμικές που υπάρχουν στις σχέσεις σας και να σας ζητήσει να αφήσετε πίσω παλιές αντιπαραθέσεις.

Τοξότης

Τα σχέδιά σας φαίνεται να προχωρούν πιο εύκολα αυτή την εβδομάδα και μπορεί να βρεθείτε σε θέση να αναλάβετε έναν πιο ηγετικό ρόλο. Παράλληλα, η Σελήνη στους Ιχθύες ξυπνά δημιουργικές ιδέες που είχατε αφήσει στην άκρη. Το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για σκέψεις γύρω από παλιές σχέσεις και για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι θέλετε από τους ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή σας.

Αιγόκερως

Το βλέμμα σας είναι στραμμένο στο μέλλον. Η αρχή της εβδομάδας σάς βοηθά να δείτε πού χρειάζεται περισσότερη πειθαρχία, ενώ στα μέσα της εβδομάδας μπορεί να εμφανιστούν νέες ιδέες που θα ανανεώσουν στόχους τους οποίους είχατε σχεδόν εγκαταλείψει. Η Πανσέληνος στον Κριό σάς υπενθυμίζει ότι είναι η στιγμή να πάρετε ξανά τον έλεγχο της πορείας σας.

Υδροχόος

Η περίοδος του Ζυγού φέρνει περισσότερη διάθεση για περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Η αρχή της εβδομάδας είναι κατάλληλη για να σκεφτείτε τη σχέση που έχετε με τον εαυτό σας, ενώ η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να σας κάνει να ξαναβρείτε ένα πάθος που είχατε αφήσει στην άκρη. Ένα μάθημα, ένα βιβλίο ή ένα παλιό δημιουργικό project μπορεί να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον.

Ιχθύες

Η διάθεσή σας και το κίνητρό σας επιστρέφουν καθώς ξεκινά η περίοδος του Ζυγού. Στην αρχή της εβδομάδας μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να ξεκαθαρίσετε πράγματα από το παρελθόν, όμως η Σελήνη στο ζώδιό σας στα μέσα της εβδομάδας σάς βοηθά να ξαναβρείτε τη δύναμή σας. Η Πανσέληνος σάς ενθαρρύνει να κλείσετε παλιούς κύκλους και να επικεντρωθείτε σε όσα θέλετε να δημιουργήσετε από εδώ και πέρα.