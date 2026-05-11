Eurovision 2026: Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό

Μετά τη Σλοβενία, η Ιρλανδία και η Ισπανία ανακοίνωσαν πως δεν θα μεταδώσουν τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision , καθώς οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ πυκνώνουν.

Μάλιστα, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας «RTV» ανακοίνωσε ότι την ώρα του τελικού θα μεταδώσει πρόγραμμα αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους.

«Δεν θα μεταδώσουμε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο Associated Press η διευθύντρια του RTV Slovenia, Ξένια Χόρβατ. «Θα μεταδώσουμε τη σειρά ταινιών Voices of Palestine, με παλαιστινιακά ντοκιμαντέρ και ταινίες μεγάλου μήκους».

Το ισπανικό «RTVE» έχει προγραμματίσει τη μετάδοση μιας μουσικής εκδήλωσης που δεν συνδέεται με τη Eurovision και το ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο θα προβάλει επεισόδια μίας τηλεοπτικής σειράς. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο διαγωνισμός δεν θα προβληθεί στην ισπανική τηλεόραση από τότε που η χώρα άρχισε να συμμετέχει το 1961.