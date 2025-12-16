Eurostat: Θεαματική πτώση των θανατηφόρων σιδηροδρομικών δυστυχημάτων στην ΕΕ το 2024

Σύμφωνα με την Eurostat (δημοσίευση 16.12.2025), οι νεκροί σε σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ΕΕ μειώθηκαν σε 750 το 2024, από 841 το 2023, δηλαδή κατά 10,8%, επιβεβαιώνοντας πτώση της τάσης μετά από δύο χρόνια ανόδου.

Η μείωση αυτή ερμηνεύεται στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας βελτίωσης της σιδηροδρομικής ασφάλειας, παρότι οι στατιστικές δείχνουν ότι μέρος της πτώσης των προηγούμενων ετών συνδέθηκε και με τη μειωμένη κίνηση κατά την πανδημία.

Τα σημερινά στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των θυμάτων (65,6%) το 2024 ήταν μη εξουσιοδοτημένα άτομα πάνω στις γραμμές, ενώ οι χρήστες ισόπεδων διαβάσεων αντιστοιχούν σε 25,5% και οι επιβάτες μόλις σε 2,1% των θανάτων.

Τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών καταγράφει η Πολωνία (163), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (142) και τη Ρουμανία (65), ενώ Λουξεμβούργο και Σλοβενία δεν είχαν κανέναν θάνατο το 2024.