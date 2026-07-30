Eurostat: Στο 8% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο, αλλά η νεανική ανεργία εκτινάχθηκε ξανά στο 19,5%

Στο 8% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2026 το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για οριακή άνοδο έναντι του 7,8% του Μαΐου, που ωστόσο δεν ανατρέπει τη γενικότερη εικόνα σημαντικής αποκλιμάκωσης: έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025, το ελληνικό ποσοστό βρισκόταν στο 9,2%.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι άνεργοι στην Ελλάδα ανήλθαν σε 382 χιλιάδες τον Ιούνιο, από 369 χιλιάδες τον Μάιο και 440 χιλιάδες τον Ιούνιο του 2025, με μείωση περίπου 58 χιλιάδων ατόμων σε ετήσια βάση.

Η ελληνική πορεία τους τελευταίους μήνες υπήρξε ιδιαίτερα ασταθής: από 10,3% τον Μάρτιο, το ποσοστό υποχώρησε απότομα στο 9% τον Απρίλιο και στο 7,8% τον Μάιο, πριν ανακάμψει ελαφρά στο 8% τον Ιούνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η Eurostat αναθεώρησε προς τα κάτω το στοιχείο του Μαΐου κατά 0,3 της εκατοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση της 2ας Ιουλίου, η μεγαλύτερη προς τα κάτω αναθεώρηση μεταξύ όλων των κρατών-μελών.

Το αγκάθι της νεανικής ανεργίας

Η πιο ανησυχητική ένδειξη αφορά τους νέους. Η ανεργία στους κάτω των 25 ετών εκτινάχθηκε στο 19,5% τον Ιούνιο, από 15,9% τον Μάιο — άλμα σχεδόν 3,6 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν μήνα. Ο αριθμός των άνεργων νέων αυξήθηκε από 42 σε 55 χιλιάδες. Η μεταβλητότητα εδώ είναι εντυπωσιακή, καθώς τον Μάρτιο το αντίστοιχο ποσοστό είχε φτάσει στο 25,1%, για να υποχωρήσει στο 17,1% τον Απρίλιο και στο 15,9% τον Μάιο. Παρά την ετήσια βελτίωση (18,6% τον Ιούνιο του 2025), το ελληνικό ποσοστό νεανικής ανεργίας παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ, πάνω από τον μέσο όρο των «27» (15,5%) και της ευρωζώνης (14,8%).

Η έμφυλη διάσταση

Χαρακτηριστική της ελληνικής αγοράς εργασίας παραμένει η μεγάλη απόσταση ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τον Ιούνιο η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα ήταν στο 10,4%, έναντι μόλις 6% για τους άνδρες, με χάσμα άνω των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων, από τα υψηλότερα στην Ένωση. Παρ’ όλα αυτά, η γυναικεία ανεργία εμφανίζει σαφή πτωτική τάση: από 13,4% τον Μάρτιο και 11,1% τον Μάιο, ενώ πριν έναν χρόνο ήταν στο 11,2%.

Η ευρωπαϊκή εικόνα

Σε επίπεδο ευρωζώνης, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3% τον Ιούνιο, αμετάβλητο τόσο σε σχέση με τον Μάιο όσο και με τον Ιούνιο του 2025. Στην ΕΕ των «27» διαμορφώθηκε στο 6% Η Eurostat εκτιμά ότι 13,317 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,130 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με ανεργία υψηλότερη του μέσου όρου, μαζί με την Ισπανία (10,1%), τη Φινλανδία (10,5%), τη Σουηδία (8,7%) και τη Γαλλία (8,2%).