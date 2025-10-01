Εurostat: Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη – Στο 1,8% η Ελλάδα

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, από 2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις κατά τόπους μετρήσεις της Eurostat, ο υψηλότερος ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο παρατηρήθηκε στην Εσθονία με 5,2%, ενώ ακολούθησαν η Κροατία και η Σλοβακία με 4,6% αμφότερες.

Στην Ελλάδα η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, καθώς αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8%, κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Εξίσου αισθητή ήταν η υποχώρηση του ΔΤΚ στην Ελλάδα και σε επίπεδο δομικού πληθωρισμού, που δεν προσμετρά τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και ο οποίος επιβράδυνε στο 2,3% από το 3,5%.

Τα στοιχεία που οδηγούν τον πληθωρισμό

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Σεπτέμβριο, στο 3,2%, σε σύγκριση με 3,1% τον Αύγουστο.

Ενώ ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, σε σύγκριση με 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).