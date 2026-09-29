Eurostat: Στην τρίτη θέση της ΕΕ η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν συνολικά 57,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων, στα οποία περιλαμβάνονται τόσο τα βρώσιμα όσο και τα μη βρώσιμα μέρη των τροφίμων. Η ποσότητα αυτή εμφανίζεται αυξημένη κατά 0,7% σε σύγκριση με το 2023, όταν είχαν καταγραφεί 57,5 εκατομμύρια τόνοι.

Τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή απορριμμάτων τροφίμων, καθώς ευθύνονται για το 53% του συνόλου, που αντιστοιχεί σε 69 κιλά ανά κάτοικο. Επιπλέον, το 12% των αποβλήτων προήλθε από εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης, με 15 κιλά ανά κάτοικο.

Το υπόλοιπο 35% δημιουργήθηκε στα προηγούμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Συγκεκριμένα, το 19% προήλθε από την παραγωγή τροφίμων και ποτών, με 25 κιλά ανά κάτοικο, ενώ η πρωτογενής παραγωγή και το λιανεμπόριο ή άλλες μορφές διανομής τροφίμων αντιστοιχούσαν από 8% η καθεμία, δηλαδή σε 10 κιλά ανά κάτοικο.

Στην τρίτη θέση η Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα απορριμμάτων τροφίμων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2024 τα απόβλητα τροφίμων στη χώρα ανήλθαν σε 208 κιλά ανά κάτοικο ετησίως, κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα απορρίμματα τροφίμων έφτασαν τους 2.159.056 τόνους. Το μεγαλύτερο ποσοστό προήλθε από τα νοικοκυριά, τα οποία πέταξαν 907.454 τόνους τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 42% του συνόλου.

Ακολουθεί ο τομέας της επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων με 555.723 τόνους, ενώ τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες εστίασης παρήγαγαν 259.581 τόνους αποβλήτων. Στην πρωτογενή παραγωγή καταγράφηκαν 244.859 τόνοι, ενώ το λιανεμπόριο και η διανομή τροφίμων συνέβαλαν με ακόμη 191.439 τόνους.

Τα επίσημα στοιχεία αναδεικνύουν ιδιαίτερα υψηλές κατά κεφαλήν ποσότητες αποβλήτων ήδη από τα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας και της μεταποίησης. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 78 κιλά απορριμμάτων ανά κάτοικο, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 35 κιλά.

Την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη καταλαμβάνει η Κύπρος με σχεδόν 294 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά κάτοικο, ενώ ακολουθεί η Δανία με περίπου 260 κιλά. Μετά την Ελλάδα, που βρίσκεται στην τρίτη θέση με 208 κιλά, έρχονται η Ρουμανία με περίπου 187 κιλά και η Πορτογαλία με σχεδόν 160 κιλά ανά κάτοικο.