Eurostat: Πρωτιά για τους Έλληνες στην εργασία τα Σαββατοκύριακα

Το 2025, το 21,3% των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Η εργασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν πιο συχνή στους εργαζόμενους στον τομέα υπηρεσιών και πωλήσεων, όπου το ποσοστό έφτασε το 47,6%, στους ειδικευμένους εργαζόμενους στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία με 47,2%, καθώς και σε εργαζόμενους σε στοιχειώδη επαγγέλματα, όπου το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 25,7%.

Μόλις το 18,5% των μισθωτών εργαζομένων δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα, τα ποσοστά ήταν σημαντικά υψηλότερα στους αυτοαπασχολούμενους: 45,8% για όσους απασχολούν προσωπικό (εργοδότες), 35,9% για όσους εργάζονται χωρίς υπαλλήλους, καθώς και 45,1% για τα συμβάλλοντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, με 31,5%. Ακολούθησαν η Κύπρος με 31,3% και η Μάλτα με 29,2%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 3,0%, στην Πολωνία με 4,2% και στην Ουγγαρία με 6,2%.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στην κορυφή με ποσοστό 75,0%. Ακολούθησαν το Βέλγιο με 65,9% και η Γαλλία με 61,0%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 9,9%, στη Σλοβακία με 15,0% και στην Πολωνία με 15,1%.