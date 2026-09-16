Eurostat: Οι Έλληνες μένουν στο παιδικό δωμάτιό τους – Στα 30,9 χρόνια φεύγουν από το πατρικό

Στην δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι νέοι αργούν περισσότερο να εγκαταλείψουν την πατρική τους κατοικία παραμένει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για το 2025.

Συγκεκριμένα ο μέσος όρος αποχώρησης των νέων από το πατρικό στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 30,9 έτη επίδοση που μοιραζόμαστε με τη Σλοβακία, με την Κροατία να καταγράφει τη μεγαλύτερη ηλικία πανευρωπαϊκά στα 31,5 έτη, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ισπανία και η Ιταλία στα 30,2 έτη. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες ηλικίες απογαλακτισμού καταγράφονται στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,8 έτη), καθώς και στην Εσθονία και τη Λιθουανία (22,7 έτη), με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κινείται οριακά αυξημένος στα 26,3 έτη.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η καθυστέρηση στην αυτονόμηση των νέων συνδέεται άμεσα με την πορεία της απασχόλησης. Στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίτερα από το πατρικό όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20 έως 29 ετών υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 65,5%. Αντίθετα σε κράτη όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, όπου η έξοδος από την οικογενειακή εστία καθυστερεί σημαντικά, τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης των νέων παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τον κοινοτικό μέσο όρο.