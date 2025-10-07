Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δούλεψε πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα το β’ τρίμηνο – Πρωτιά στην Ευρώπη

Το 10,8%των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάστηκαν συνολικά περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα στην κύρια και τη δεύτερη εργασία τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την πρωτιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Eurostat, το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην Ελλάδα με 20,9%, ενώ ακολούθησε η Κύπρος με 16,6% και η Μάλτα με 14,6%.

Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Βουλγαρία με μόλις 2,5% των απασχολούμενων να έχουν περισσότερες από 45 ώρες εργασίας, στη Λετονία με 4,1% και τη Ρουμανία με 5,9%.

Σε άλλα στοιχεία της έρευνας της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, ο πλέον κοινός χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα στην ΕΕ ήταν μεταξύ 20 και 44 ωρών, σε κύρια και δεύτερη εργασία, με το 72,3% των απασχολούμενων να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Βουλγαρία με 92,8%, η Ρουμανία με 90,6% και η Λετονία με 86,9%)κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων σε αυτήν την κατηγορία.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9% των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως και 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτήν την κατηγορία παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία με 26,8%, τη Δανία με 25,5% και την Αυστρία με 25,3%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν στη Ρουμανία με 3,5%, τη Βουλγαρία με 4,6% και την Ελλάδα με 6,1%.