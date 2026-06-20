Eurosatory 2026: Τεθωρακισμένα, drones και νέες βιομηχανικές συνεργασίες ανέδειξαν την ελληνική παρουσία

Με ενισχυμένη παρουσία, νέες συνεργασίες και συμμετοχή σε προγράμματα υψηλής τεχνολογίας ολοκληρώθηκε η παρουσία των ελληνικών εταιρειών στη διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας Eurosatory 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, αναδεικνύοντας τη διεύρυνση του ελληνικού αποτυπώματος στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η εφετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες και αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικής τους βάσης. Ως αποτέλεσμα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν όχι μόνο τα νέα οπλικά συστήματα αλλά και η ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων βιομηχανικών δυνατοτήτων που θα μπορούν να υποστηρίξουν την αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλιστικά προγράμματα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία της METLEN μέσω της M Technologies, η οποία παρουσίασε από κοινού με τη γαλλική KNDS το τεθωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού VBCI PHILOCTETES. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της KNDS παρουσία εκπροσώπων ενόπλων δυνάμεων, στελεχών της διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας και δημοσιογράφων από πολλές χώρες.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών συνδέεται με τη συμφωνία που υπεγράφη το 2025 για την παραγωγή του VBCI PHILOCTETES, η οποία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας στην κατασκευή θωράκισης αλουμινίου και ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα για την κατασκευή και συναρμολόγηση του οχήματος VBCI Mk2.

Παράλληλα, η M Technologies πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με ευρωπαϊκούς και διεθνείς αμυντικούς ομίλους, διερευνώντας δυνατότητες νέων βιομηχανικών συνεργασιών. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα βιομηχανική μονάδα της εταιρείας στον Βόλο, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα.

Η συζήτηση που κυριάρχησε στην εφετινή Eurosatory δεν αφορούσε μόνο νέα συστήματα μάχης αλλά και την ανάγκη δημιουργίας νέων γραμμών παραγωγής στην Ευρώπη. Η αυξημένη ζήτηση για τεθωρακισμένα, πυρομαχικά, συστήματα αεράμυνας και drones οδηγεί πολλές βιομηχανίες στην αναζήτηση νέων παραγωγικών εταίρων και πρόσθετων υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, η επένδυση στον Βόλο και η προοπτική ανάπτυξης παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον διεθνών παραγόντων του κλάδου.

Ενδεικτική των νέων τάσεων ήταν και η παρουσία μεγάλων ευρωπαϊκών βιομηχανικών ομίλων που ανακοίνωσαν συνεργασίες με στόχο την αύξηση της παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού και μη επανδρωμένων συστημάτων, καθώς η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία επιχειρεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερη θέση στην εφετινή διοργάνωση είχαν τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς άξονες της έκθεσης. Drones, περιφερόμενα πυρομαχικά, συστήματα αντιμετώπισης UAV και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρουσιάσεων, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση των αμυντικών τεχνολογιών προς πιο αυτόνομα και διασυνδεδεμένα συστήματα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η παρουσία της ελληνικής ALTUS LSA, η οποία παρουσίασε σε συνεργασία με τη γαλλική MBDA το UAV KERVEROS σε οπλισμένη διαμόρφωση με δύο αντιαρματικά κατευθυνόμενα βλήματα AKERON MP.

Το KERVEROS βασίζεται στην πλατφόρμα ATLAS 8 της ελληνικής εταιρείας και έχει ήδη επιδείξει τις δυνατότητές του σε δοκιμές και ασκήσεις στην Ελλάδα. Η συνεργασία με τη MBDA επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων μη επανδρωμένων οπλισμένων αεροχημάτων (UCAV), αξιοποιώντας τη μεγάλη μεταφορική ικανότητα του συστήματος και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης προηγμένων πυραυλικών όπλων.

Η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος θεωρήθηκε από στελέχη της αγοράς ενδεικτική της προσπάθειας που καταβάλλεται από ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν παρουσία σε έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας.

Συνολικά, η εικόνα που άφησε πίσω της η Eurosatory 2026 ήταν ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία επιδιώκει να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού. Από τα τεθωρακισμένα οχήματα και τις βιομηχανικές συμπράξεις έως τα οπλισμένα drones και τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, οι ελληνικές εταιρείες εμφανίζονται να διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά που αναμένεται να κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Η εφετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση στην Ευρώπη δεν αφορά πλέον μόνο την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, αλλά και το πού θα παράγεται αυτός ο εξοπλισμός. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ελληνική βιομηχανία επιχειρεί να τοποθετηθεί ως μέρος της λύσης, αξιοποιώντας νέες επενδύσεις, διεθνείς συνεργασίες και τεχνολογικές δυνατότητες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια.