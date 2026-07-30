Euronext Athens: Διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α’ εξάμηνο 2026

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της Euronext Athens στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 100% και διαμορφώθηκαν στα 27,0 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 53.3 εκατ. ευρώ, έναντι 34,0 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2025, σημειώνοντας αύξηση 56,8%. Ποσοστό 71,5% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στην Euronext Athens, και 16,2% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, όπως υπηρεσίες πληροφόρησης. Ποσοστό 12,3% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκαν σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 18,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 92,8%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το α΄ εξάμηνο 2026 ανήλθαν στα 32,7 εκατ. ευρώ, έναντι 15,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 107%.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CΕΟ Euronext Athens, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε μία περίοδο ιδιαίτερα ισχυρής ανάπτυξης για την Euronext Athens, με σημαντική αύξηση των εσόδων και διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας. Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, η άντληση κεφαλαίων ύψους 6,1 δισ. ευρώ και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο της αγοράς μας στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις συνέργειες του δικτύου της Euronext, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εταιρείες, επενδυτές

και την ελληνική οικονομία γενικότερα.»

Η Εικόνα της Αγοράς το α’ εξάμηνο 2026

Ο Γενικός Δείκτης της Euronext Athens έκλεισε το α’ εξάμηνο 2026 αυξημένος κατά 31,7% συγκριτικά με της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 6,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,4 δισ. ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και 750 εκατ. ευρώ μέσω εκδόσεων ομολόγων. Το α’ εξάμηνο του 2026 είχαμε την μεγαλύτερη μη-τραπεζική ΑΜΚ (ΔΕΗ – 4,2 δισ. ευρώ) των τελευταίων 20 ετών.

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 342,6 εκατ. ευρώ διαγράφοντας αύξηση κατά 73,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2025 (197,7 εκατ. ευρώ), ενισχυμένη για έκτο συνεχόμενο έτος, και το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 38,2% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2025 (161,0 δισ. ευρώ έναντι 116,5 δισ. ευρώ).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 55,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του α’ εξαμήνου 2025 και διαμορφώθηκε σε 182,5 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 68,6% στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026.

Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 97,9% στα 102.100 συμβόλαια ημερησίως το α’ εξάμηνο 2026, από 51.600 συμβόλαια το α’ εξάμηνο 2025.