Έτσι θα μεταμορφωθεί μια έκταση 5,5 στρεμμάτων δίπλα στις δεκαώροφες – Πυρήνας πρασίνου και αναψυχής με τη συνεργασία δήμου Θεσσαλονίκης και ΑΝΑΚΕΜ

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε έναν σύγχρονο πυρήνα πρασίνου, αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μετασχηματίζεται μια έκταση 5,5 στρεμμάτων στη δυτική Θεσσαλονίκη, δίπλα στις δωδεκαώροφες πολυκατοικίες, μέσα από τη συνεργασία του δήμου Θεσσαλονίκης με την ΑΝΑΚΕΜ. Ένας χώρος που για χρόνια έφερε έντονα τα σημάδια της εγκατάλειψης και της υποβάθμισης θα δώσει τη θέση του σε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου, που θα αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους.

Όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο χώρος που θα αλλάξει μορφή βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με την οδό Δραγουμάνου, πλησίον των δωδεκαώροφων. Το έργο θα υλοποιηθεί από την ΑΝΑΚΕΜ, ενώ η σχετική μελέτη, όπως επισημαίνει ο κ. Νικηφορίδης, έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ο σχεδιασμός βασίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: 1. στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, 2. στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, 3. στην αστική οικολογία, 4. στην αναψυχή και την κοινωνική ζωή και 5. στο νερό και το κλίμα.

Κομβική θέση στην παρέμβαση καταλαμβάνει η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού κήπου, που θα μπορεί να φιλοξενεί εκπαιδευτικές και σχολικές δράσεις. Ο χώρος αυτός θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έναν μικρό λαχανόκηπο, οπωρώνα, βότανα καθημερινής χρήσης, αλλά και κομποστοποιητή.

Παράλληλα, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια πλατεία, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη γειτονιά. Η ζώνη αυτή θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη για όλους και θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων χρήσεων και παιδική χαρά.

Οι μελετητές του έργου έχουν σχεδιάσει ένα μικρό αστικό δάσος με χαρουπιές, κουτσουπιές, αγριελιές, βελανιδιές και άλλα δέντρα και θάμνους του μεσογειακού τοπίου. Ακόμη, θα διαμορφωθεί θεματική ενότητα με φρύγανα και αρωματικά φυτά, όπως το δενδρολίβανο, το φασκόμηλο, το θυμάρι, η ρίγανη και η λεβάντα, ενώ τμήμα της έκτασης θα διαμορφωθεί ως μεσογειακό λιβάδι σπαρμένο με εποχιακά αγριολούλουδα, όπως οι παπαρούνες και οι μαργαρίτες.