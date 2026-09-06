Έτσι θα είναι η Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση του flyover – Το εντυπωσιακό βίντεο που ανάρτησε ο Χρ. Δήμας

Μια εικόνα από τη Θεσσαλονίκη της άνοιξης του 2027, όταν το Flyover θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, δίνει βίντεο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Χρίστος Δήμας.

Μέσα από ψηφιακή απεικόνιση παρουσιάζεται η νέα όψη της Περιφερειακής Οδού, με την Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρο σε πλήρη λειτουργία, αποτυπώνοντας πώς θα διαμορφωθεί ένας από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης παρέμβασης.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Flyover βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2027.