Έτσι θα είναι η πλατεία Διοικητηρίου (βίντεο και μακέτες): Το «θέατρο» και η «πασαρέλα» με φόντο τα αρχαία και τα παλιά μάρμαρα

Η συνύπαρξη αρχαιολογικού χώρου και δημόσιας πλατείας μέσα από δύο συμβολικούς αρχιτεκτονικούς χειρισμούς -το «θέατρο» και την «πασαρέλα»- συνιστά τον κεντρικό πυρήνα της πρότασης για την ανάπλαση της Διοικητηρίου.

Η μελέτη για την αναμόρφωση της ιστορικής πλατείας της Θεσσαλονίκης, η οποία φέρει την υπογραφή των αρχιτεκτόνων μηχανικών Βενετίας Τσακαλίδου, Αναστασίας Παπαδοπούλου και Ελευθερίας Δισλή, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια, σε ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης έκανε γνωστό ότι η δημοπράτηση του έργου αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλίας Περτζινίδης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο της παρέμβασης στην πλατεία Διοικητηρίου, να αναδειχθούν οι αρχαιότητες αλλά και να διαμορφωθεί ένας δημόσιος χώρος που θα αποτελέσει και πάλι κομμάτι της καθημερινότητας των Θεσσαλονικέων. Η αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, ενώ το έργο ανάπλασης θα υλοποιηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, στην ανοιχτή εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρουσιάστηκαν οι μελέτες για την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας, στην περιοχή Βαρδαρίου, της πλατείας Ελευθερίας καθώς και της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους. «Η παρουσίαση των εμβληματικών πλατειών Θεσσαλονίκης είναι μια καλή ευκαιρία, για να δουν οι πολίτες τα έργα που θα ξεκινήσουν και τα οποία αναβαθμίζουν την ποιότητα του δημόσιου χώρου. Εμείς ως διοίκηση της Περιφέρειας χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί τρεις από τις πλατείες -Αριστοτέλους, Διοικητηρίου και Δημοκρατίας- τις χρηματοδοτούμε μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας», ανέφερε σε γραπτό χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρης Μπίλλιας.

Το «θέατρο» της δημόσιας ζωής

Το πρώτο αρχιτεκτονικό τέχνασμα αφορά το λεγόμενο «θέατρο» της δημόσιας ζωής. Ειδικότερα, η υψομετρική διαφορά που υπάρχει στον χώρο μετατρέπεται σε επάλληλες κερκίδες, που ενσωματώνονται στο ανάγλυφο της περιοχής, παρακολουθούν την έντονη κλίση των πλάγιων οδών και φέρνουν κοντά το άνω και το κάτω τμήμα της πλατείας.

«Δημιουργείται ένας τόπος αναφοράς, ένα ‘θέατρο’ της δημόσιας ζωής, με πρωταγωνιστές τα αρχαία ευρήματα και τους ίδιους τους κατοίκους», περιγράφουν οι μελετήτριες του έργου.

Η πασαρέλα

Για να γεφυρωθεί η υψομετρική διαφορά μεταξύ της Ολύμπου και της Αγίου Δημητρίου, οι μελετήτριες προτείνουν τη δημιουργία μιας πασαρέλας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολυλειτουργική ράμπα περιπάτου, μήκους 80 μέτρων, με κατάλληλη κλίση.

«Προτείνεται ένας κοινωνικός πυκνωτής, που λειτουργεί πολλαπλά: ως τόπος κίνησης, διασταύρωσης, συνάντησης και θέασης της ιστορίας και του ‘άλλου’, αλλά και ως εκθεσιακό εργαλείο, με το οποίο ανακαλύπτει κανείς τελετουργικά ένα – ένα τα ευρήματα και τις διαδοχικές τους στρώσεις ακριβώς από κάτω», επισημαίνουν οι μελετήτριες, προσθέτοντας ότι οι περιπατητές θα έχουν από διαφορετικά ύψη μια πανοραμική άποψη του αρχαιολογικού χώρου.

Στη μέση του περίπατου διαμορφώνεται ένας ημικυκλικός εξώστης, που σηματοδοτεί την είσοδο της διαδρομής και λειτουργεί ως υπερυψωμένος χώρος στάσης και θέασης.

Η τριμερής διάταξη

Η πλατεία Διοικητηρίου ακολουθεί μια τριμερή διάταξη:

1. Στο βόρειο τμήμα της διαμορφώνεται μια αστική πλατεία υποδοχής. Προτείνεται ένα τμήμα κύκλου, το οποίο έρχεται να ολοκληρώσει την ημικυκλική διαμόρφωση που υπάρχει σήμερα στο προαύλιο του ιστορικού κτιρίου του Poselli. Λόγω της γεωμετρίας της και της γειτνίασης με την Αγίου Δημητρίου και το Διοικητήριο, αυτή η πλατεία υποδοχής αποκτά έναν πιο επίσημο χαρακτήρα. Προτείνεται δαπεδόστρωση με τριγωνικά μάρμαρα ειδικής επεξεργασίας τοποθετημένα σε παράλληλους ομόκεντρους κύκλους σε μια νοητή συνέχεια με την αυλή του Διοικητηρίου. Στο κέντρο της προτείνεται η ενσωμάτωση υδρονέφωσης που θα επηρεάσει σημαντικά το μικροκλίμα της περιοχής.

2. Στο κεντρικό τμήμα διαμορφώνεται το θέατρο με τα διαδοχικά πλατό-βαθμίδες και την πεζογέφυρα-πασαρέλα. Στα πλευρικά πεζοδρόμια διαμορφώνονται στάσεις που λειτουργούν ως ‘θεωρεία’ θέασης των ευρημάτων και της δημόσιας ζωής

3. Στο νότιο τμήμα της προτείνεται μια πλατεία γειτονιάς -με μαλακά δάπεδα και υψηλή φύτευση- ως χώρος δρώμενων, παιχνιδιού και καθημερινής ζωής. Ως αναφορά στην προγενέστερη πλατεία, διαμορφώνεται με τη βοήθεια σκαλοπατιών ένα ελαφρώς υπερυψωμένο από τα πλευρικά πεζοδρόμια πλατώ.

Τα παλιά μάρμαρα

Οι μελετήτριες έχουν προτείνει την επαναχρησιμοποίηση των παλιών μαρμάρων της πλατείας Διοικητηρίου, τα οποία βρέθηκαν σε οικόπεδο του δήμου στο Πανόραμα. ‘Όπως περιγράφουν χαρακτηριστικά, «τα μάρμαρα μετατρέπονται σε 142 εργαλεία περιφρούρησης του νέου δημόσιου χώρου, που οικειοποιούνται ξανά οι κάτοικοι της πόλης, κάθε ηλικίας, για να αναδυθούν οι μνήμες των επόμενων γενεών». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα παλιά μάρμαρα θα λειτουργήσουν ως μέσα οριοθέτησης και προστασίας του δημόσιου χώρου.