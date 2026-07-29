Έτσι θα είναι η νέα ΔΕΘ – Στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο ανάπλασης

της Βαρβάρας Ζούκα

Τον νέο σχεδιασμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ, που προβλέπει τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων, δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτιρίων και 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης, παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

Από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Τσεντεμεΐδης έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή που ανοίγει τον δρόμο για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, με ορίζοντα το 2030. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo υπογράμμισε ότι η φιλοδοξία είναι ο χώρος της Διεθνούς Εκθέσεως να μεταμορφωθεί «σε ένα ανοικτό, σύγχρονο, βιοκλιματικό εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο διεθνών προδιαγραφών, στο οποίο θα πρωταγωνιστεί ένα Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων».

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα έργο που δεν αφορά μόνο τη ΔΕΘ, αλλά συνολικά τη Θεσσαλονίκη, καθώς δημιουργεί έναν δημόσιο χώρο που θα λειτουργεί καθημερινά και θα είναι ενεργός 365 ημέρες τον χρόνο.

Στο επίκεντρο το Μητροπολιτικό Πάρκο

Κεντρικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού αποτελεί το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων, το οποίο θα είναι ανοικτό και ελεύθερα προσβάσιμο στους πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στους χώρους της ΔΕΘ προβλέπονται χώροι περιπάτου, ξεκούρασης και αναψυχής, χώροι άθλησης και καθημερινής χρήσης, αλλά και το «Μονοπάτι Πολιτισμού», που θα συνδέει το πάρκο με τα γειτονικά μουσεία, τα μνημεία και τις νέες εκθεσιακές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο μοντέλο λειτουργίας του. Η ΔΕΘ-Helexpo δεσμεύεται ότι θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη συντήρηση, τη φύλαξη και το λειτουργικό κόστος του πάρκου, το οποίο θα ακολουθήσει το πρότυπο λειτουργίας του Εθνικού Κήπου στην Αθήνα και του Πεδίου του Άρεως.

Δημόσιο έργο 204 εκατ. ευρώ

Η ανάπλαση της ΔΕΘ θα προχωρήσει ως δημόσιο έργο στρατηγικής σημασίας, συνολικού ύψους 204 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο δημοτικό συμβούλιο, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo παρουσίασε και τις δέκα βασικές δεσμεύσεις που συνοδεύουν τον νέο σχεδιασμό:

1. Κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτιρίων,

2. Ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης»,

3. Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων ανοικτού σε κατοίκους και επισκέπτες,

4. Δημιουργία 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης,

5. Έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με κατάργηση της δόμησης στους τομείς ΙΙΙ και Ι2 και απαγόρευση περαιτέρω κτιριακής κάλυψης,

6. Διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών κτιρίων του χώρου, όπως το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, ο Πύργος του ΟΤΕ, το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η πύλη της ΧΑΝΘ και το περίπτερο ESSO Pappas,

7. Ανάληψη από τη ΔΕΘ-Helexpo της συντήρησης, της λειτουργίας και της φύλαξης του πάρκου,

8. Λειτουργία του πάρκου ως ελεύθερα προσβάσιμου δημόσιου χώρου όλον τον χρόνο,

9. υλοποίηση της ανάπλασης ως δημόσιου έργου στρατηγικής σημασίας,

10. Παραχώρηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης χώρου 100 τ.μ. στο νέο εκθεσιακό κέντρο για τη δημιουργία μόνιμου δημοτικού περιπτέρου.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030

Παράλληλα παρουσιάστηκε και το χρονοδιάγραμμα της ανάπλασης, το οποίο προβλέπει σταδιακή εξέλιξη των εργασιών, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία της ΔΕΘ.

Η πρώτη φάση αφορά την ανάδειξη του αναδόχου, που εκτιμάται ότι θα καταστεί εφικτή έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, την εκπόνηση των οριστικών μελετών, των μελετών εφαρμογής και την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων.

Στη συνέχεια προβλέπονται:

– κατασκευή του Hall 1 και έναρξη της ανακαίνισης του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης»,

– κατασκευή του Hall 2,

– ολοκλήρωση του Μητροπολιτικού Πάρκου και των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η συνολική ολοκλήρωση της ανάπλασης τοποθετείται έως το 2030, με τμηματικές παραδόσεις των νέων υποδομών και με διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας του εκθεσιακού κέντρου καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.