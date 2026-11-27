Μόνο στους μισούς από τους 100.000 στρατιωτικούς που ανήκουν στην εφεδρεία του Ηνωμένου Βασιλείου κατάφεραν να στείλουν επιστολές οι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το υπουργείο Άμυνας έχει χάσει τις διευθύνσεις τους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι επιστολές στάλθηκαν προκειμένου να προετοιμαστεί το Ηνωμένο Βασίλειο για ενδεχόμενη σύγκρουση, όμως η προσπάθεια δεν φαίνεται να στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία.

Το διοικητικό αυτό λάθος κινδυνεύει να υπονομεύσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της πολεμικής ετοιμότητας της Βρετανίας, εν μέσω αυξανόμενων απειλών από χώρες όπως η Ρωσία, προειδοποίησε ένας πρώην διοικητής.

«Κανείς δεν έδινε πραγματικά δεκάρα για τον στρατό τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να βρεθούμε σε πόλεμο μέσα στις επόμενες 1.000 ημέρες», δήλωσε ο συνταγματάρχης Χάμις ντε Μπρετόν-Γκόρντον, απόστρατος αξιωματικός του στρατού.

«Αυτό δείχνει πόση εκτίμηση έτρεφαν διαδοχικές κυβερνήσεις για τους βετεράνους μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ουσιαστικά, το μήνυμα ήταν “υπηρετήστε τη θητεία σας και μετά άντε στο καλό”… Δεν είναι και ό,τι καλύτερο».

Η στρατηγική εφεδρεία, η οποία αποτελείται από στρατιωτικούς που αποστρατεύτηκαν πρόσφατα από τον Στρατό Ξηράς, τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) και το Βασιλικό Ναυτικό, θα ήταν απαραίτητη για την προστασία της χώρας.

Με τις επιστολές ζητήθηκε από τους βετεράνους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, την τρέχουσα επαγγελματική τους απασχόληση και τις δεξιότητές τους, σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρατευτούν για πολεμικές επιχειρήσεις.

Στους στρατιωτικούς αυτούς, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί από τη δύναμη εθελοντικής εφεδρείας των 32.000 ατόμων, θα δοθεί επίσης η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα εξαιτίας διοικητικών λαθών. Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση ανάρτησε στον ιστότοπό της την επιστολή που προοριζόταν να τους αποσταλεί.

Σε αυτήν αναφέρεται ότι η επιστράτευσή τους θα πραγματοποιηθεί μόνο για πολύ σοβαρές περιστάσεις, ενώ προστίθεται: «Η Στρατηγική Εφεδρεία δεν θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη συνήθων ελλείψεων προσωπικού σε καιρό ειρήνης».

Ενδέχεται να εξεταστεί η ενεργοποίησή της σε περίπτωση σοβαρών εθνικών έκτακτων αναγκών, πολεμικών επιχειρήσεων, προετοιμασιών για πόλεμο ή μεγάλης κρίσης που απαιτεί πρόσθετες στρατιωτικές δυνατότητες.

Οι βετεράνοι στους οποίους απευθύνεται η πρωτοβουλία είναι όσοι εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία υπό εξαιρετικές συνθήκες. Αποτελούν περίπου το 5% του συνόλου των βετεράνων.

Ο βετεράνος πολιτικός των Εργατικών, λόρδος Ρόμπερτσον, ο οποίος ηγήθηκε της Στρατηγικής Αμυντικής Αναθεώρησης του περασμένου έτους, είχε προειδοποιήσει φέτος ότι οι αρμόδιοι δεν τηρούσαν πλήρη αρχεία και στοιχεία επικοινωνίας όσων αποχωρούν από τις ένοπλες δυνάμεις και εντάσσονται στη στρατηγική εφεδρεία.

«Αυτή τη στιγμή, το υπουργείο Άμυνας δεν γνωρίζει καν πού βρίσκεται η πλειονότητά τους», δήλωσε ο πρώην ΓΓ του ΝΑΤΟ, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας επί πρωθυπουργίας του σερ Τόνι Μπλερ.

«Επομένως, πρέπει να συγκεντρώσουμε όσους είναι διαθέσιμοι, ικανοί και πρόθυμοι να το κάνουν».

Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει από τα 55 στα 65 έτη το ανώτατο όριο ηλικίας μέχρι το οποίο μπορούν να επιστρατεύονται οι βετεράνοι.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς ο υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, προειδοποίησε ότι η Βρετανία πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο μέσα στις επόμενες 1.000 ημέρες.

«Προφανώς, δεν πρόκειται να επιστρατεύσουμε ανθρώπους που δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση ή δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν. Δεν θα επιστρατεύσουμε συνταξιούχους», πρόσθεσε την Πέμπτη.