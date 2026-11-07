ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έτοιμο για απόπλου το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo από το Ηράκλειο

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Έτοιμο για απόπλου από το Ηράκλειο είναι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» που θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες για το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), μετά την ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, το πλοίο θα επιτηρείται από απόσταση με αυτόνομα συστήματα, με μη επανδρωμένα μέσα, αν χρειαστεί και με μονάδες επιφανείας αναλόγως με την εξέλιξη που θα έχει η υπόθεση από τη στιγμή που ξεκινήσει τις βυθομετρικές έρευνες. Χρειάζονται κάποιες ώρες στη συγκεκριμένη περιοχή των ερευνών νοτίως της Καρπάθου.

Η πορεία του καλωδίου τέμνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, περνάει ουσιαστικά από περιοχές όπου η Άγκυρα εγείρει, παράνομα, αξιώσεις.

Πριν εκδοθεί η ελληνική NAVTEX έχουν εξεταστεί όλα τα πιθανά σενάρια και υπάρχει προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο.

 

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