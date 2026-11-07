Έτοιμο για απόπλου το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo από το Ηράκλειο

Έτοιμο για απόπλου από το Ηράκλειο είναι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» που θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες για το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), μετά την ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, το πλοίο θα επιτηρείται από απόσταση με αυτόνομα συστήματα, με μη επανδρωμένα μέσα, αν χρειαστεί και με μονάδες επιφανείας αναλόγως με την εξέλιξη που θα έχει η υπόθεση από τη στιγμή που ξεκινήσει τις βυθομετρικές έρευνες. Χρειάζονται κάποιες ώρες στη συγκεκριμένη περιοχή των ερευνών νοτίως της Καρπάθου.

Η πορεία του καλωδίου τέμνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, περνάει ουσιαστικά από περιοχές όπου η Άγκυρα εγείρει, παράνομα, αξιώσεις.

Πριν εκδοθεί η ελληνική NAVTEX έχουν εξεταστεί όλα τα πιθανά σενάρια και υπάρχει προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο.