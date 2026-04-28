Ετοιμασίες για το Προσυνέδριο Θεσσαλονίκης της ΝΔ – Επίσκεψη Μητσοτάκη στα δυτικά

Με την πραγματοποίηση του σημερινού προσυνεδρίου στο Ναύπλιο, η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται στην τελική ευθεία για το συνέδριό της που ως γνωστόν θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 ως τις 17 Μαΐου.

Θα προηγηθεί ωστόσο ο τελευταίος σταθμός της προσυνεδριακής διαδικασίας με το Προσυνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 9 Μαΐου. Θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” με θεματική που θα αφορά την Άμυνα, την Εξωτερική Πολιτική, την Ενέργεια.

Με αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επισκέψεις και πάλι στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να παραστεί στα εγκαίνια του νέου Μουσείου με τα ευρήματα του Μετρό, στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά και πιθανόν επισκεφθεί τα συμμαχικά νεκροταφεία Ζείτενλικ για τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο καθώς την 9η Μαΐου τιμάται η ολοκλήρωση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.