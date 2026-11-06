Έτοιμα στο 90 % τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην Κεντρική Μακεδονία σύμφωνα με τον Γ. Βαρδακαστάνη

Έτοιμα σε ποσοστό 90% είναι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική Μακεδονία όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης ανέφερε πως δεν υπάρχουν κενά στα ψηφοδέλτια, αλλά γίνεται προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθούν. Τόνισε δε πως το ψηφοδέλτιο θα είναι ” καλύτερο ” από αυτό του 2023. Για τον κ. Τζάκας και τον κ. Ζαγοράκης είπε ότι συνομιλούν με τον πρόεδρο ενώ παρέπεμψε στην εκκλησία αναφορικά με την κ. Τζάκρη. ” Όταν χτυπούν οι καμπάνες όλοι μπαίνουν στην εκκλησία, όμως λίγοι στο Ιερό ” , είπε.

Ο γραμματέας του κόμματος έκανε λόγο για υποεκτίμηση του ΠΑΣΟΚ από τις δημοκοπικές εταιρίες λέγοντας πως κατά τη γνώμη του το κόμμα βρίσκεται πέριξ του 18 %.

“Οι κάλπες θα δείξουν”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ότι : ” τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τα τρένα να περνούν. Την μια ήταν η Κωνσταντοπούλου , μετά θα μας κατάπινε η Καρυστιανού αλλά τελικά τους σταθήκαμε στο λαιμό”. Τόνισε πως ΤΟ ΠΑΣΟΚ διαθέτει ισχυρή βάση που δεν διασπάται εύκολα. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως συμπεριφέρεται ως “Λουδοβίκος ” φέρνοντας ως παράδειγμα το πως λειτουργεί αναφορικά με τα στελέχη που βρίσκονται στον προθάλαμο των υποψηφίων βουλευτών. ” Εγώ αν ήμουν στη θέση τους και μου φερόντουσαν έτσι θα είχα φύγει ” , υπογράμμισε. Εκτίμησε δε πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν θα είναι στην πρώτη δυάδα.

” Ο στόχος μας ειναι να περάσουμε το μήνυμα ότι αποελουμε αξιόπιστη δύναμη ” είπε ο γραμματέας της νομαρχιακής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχηννας προσθέτοντας πως : ” όσο ο κόσμος γνωρίζει τις θέσεις μας θα ανεβαίνουμε”.

Στο πλεγμα δρασεων που εχει πραγματοποιηθεί στην Β Περιφέρεια Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο ο γραμματέας της Γιάννης Μπατζαρακιδης. Όπως είπε έχουν γίνει πάνω από 3 εκδηλώσεις τους τελευταίους μήνες

ΣΤ. ΑΛ.