Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. 2026

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., με ευρύτατη συμμετοχή από την πλευρά των μετόχων της εταιρείας.

Ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με συντριπτική πλειοψηφία. Παράλληλα, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τις σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα πεδία δραστηριότητας του ΟΛΘ, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Λιμένα Θεσσαλονίκης και ενισχύουν τον ρόλο του ως ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον πολυσχιδή λιμάνια της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών της Συνέλευσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, ανέφερε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς συνδυάσαμε ιστορικά υψηλές επιδόσεις με την έναρξη του μεγαλύτερου αναπτυξιακού προγράμματος στην ιστορία του Οργανισμού. Η δυναμική αυτή δεν αφορά μόνο το λιμάνι, αλλά συνδέεται άμεσα με τη συνολική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας ως κόμβου εμπορίου, logistics και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την επέκταση του Προβλήτα 6, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του λιμένα και τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή προοπτική με ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία, γιατί για την ΟΛΘ Α.Ε. η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν επιστρέφει στην πόλη και στην κοινωνία που τη στηρίζει».

2025: Κομβική χρονιά για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα ιστορικά υψηλά αποτελέσματα που κατέγραψε η εταιρεία το 2025, καθώς και στη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στους βασικούς τομείς επιχειρησιακής δραστηριότητας του Οργανισμού.

Το 2025 σηματοδότησε την έναρξη του μεγαλύτερου αναπτυξιακού προγράμματος στη σύγχρονη ιστορία του ΟΛΘ, με επίκεντρο την επέκταση του Προβλήτα 6, μια επένδυση στρατηγικής σημασίας, η οποία αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της Θεσσαλονίκης στον χάρτη των διεθνών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία κύριων γραμμών Ultra Large Container Vessels έως 24.000 TEU, καθιστώντας τη Θεσσαλονίκη το μοναδικό λιμάνι στη Βόρεια Ελλάδα με τέτοιες δυνατότητες. Παράλληλα, ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ενισχύει τη θέση του ως βασικός κόμβος συνδυασμένων μεταφορών για τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, δημιουργώντας νέες προοπτικές για το εμπόριο, τα logistics και την επιχειρηματική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Η επένδυση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και την εθνική οικονομία και μεταφράζεται σε σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την απασχόληση, να αυξήσει την επενδυτική ελκυστικότητα της Θεσσαλονίκης και να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά.

Ισχυρές επιχειρησιακές επιδόσεις και ενίσχυση της εξωστρέφειας

Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε αύξηση διακίνησης που άγγιξε το 9% σε όρους TEU, ενώ τα έσοδα του Σ.ΕΜΠΟ. αυξήθηκαν κατά €8 εκατ. (+11%) σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχα, ο Συμβατικός Λιμένας επηρεάστηκε από τη σταδιακή μετατόπιση της αγοράς προς τη διακίνηση μέσω containers, καταγράφοντας μείωση στη διακίνηση φορτίου κατά 12%.

Σημαντική ήταν και η πρόοδος στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων ψύξης (Reefer Cargo), με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης να ενισχύει τη θέση του ως στρατηγικός Reefer Corridor στην περιοχή, μέσω συνεργασιών με διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες και συμμετοχής σε στοχευμένες διεθνείς εκθέσεις. Η διακίνηση Reefer Containers αυξήθηκε κατά 13,6% σε σύγκριση με το 2024.

Εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας αποτέλεσε και η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε., της Hellenic Train και των Βουλγαρικών Σιδηροδρόμων (BDZ), με στόχο την ενίσχυση της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών μεταφοράς φορτίων και την προώθηση πιο βιώσιμων λύσεων logistics για την ευρύτερη περιοχή.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως βασικής πύλης εμπορίου και διαμετακομιστικού κόμβου για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και τεχνολογία

Στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος, το 2025 ολοκληρώθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της επιχειρησιακής αποδοτικότητας του λιμένα.

Στον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου ολοκληρώθηκαν επενδύσεις άνω των €1,8 εκατ., που περιλάμβαναν νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και οχήματα υποστήριξης, ενώ ολοκληρώθηκαν έργα αναβάθμισης και συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνολικής αξίας €1,2 εκατ.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας οκτώ νέων Hybrid Straddle Carriers συνολικής αξίας €10,3 εκατ., τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του Ιουλίου 2026, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή δυναμική του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και συμβάλλοντας στη σταδιακή μετάβαση του λιμένα σε πιο σύγχρονες και περιβαλλοντικά αποδοτικές λειτουργίες.

Ανοδική πορεία κατέγραψε και ο τομέας εκμετάλλευσης χώρων και ακινήτων του λιμένα, με αύξηση των σχετικών εσόδων κατά 4,99%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

Ανάπτυξη με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο

Η αναπτυξιακή πορεία του ΟΛΘ συνοδεύτηκε και το 2025 από σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Τον Μάρτιο του 2025 ολοκληρώθηκε η επιστημονική μελέτη για τη διαχείριση σκόνης από το AirTechLab του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ενώ την ίδια περίοδο ο Λιμένας Θεσσαλονίκης έγινε το πρώτο λιμάνι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μεσόγειο που ενσωμάτωσε την Πύλη Ναυτιλιακών Εκπομπών (MEP) της RightShip στο έργο METAVASEA για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Παράλληλα, η αξιοποίηση υλικών εκσκαφής από το έργο Flyover Θεσσαλονίκης για την επέκταση του Προβλήτα 6, κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΥΠΕΝ, αποτέλεσε σημαντικό παράδειγμα εφαρμογής πρακτικών κυκλικής οικονομίας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεγάλων έργων υποδομής.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, υλοποιήθηκαν συνολικά 4.326 ώρες εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Υγεία και Ασφάλεια, ενώ υπογράφηκε νέα τριετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (2025–2027), ενισχύοντας το πλαίσιο σταθερότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

Ένα λιμάνι με αυξανόμενο διεθνές αποτύπωμα

Το 2025 αποτέλεσε επίσης χρονιά ιδιαίτερου συμβολισμού για τον Οργανισμό, καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια λειτουργίας της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, ενός θεσμού άρρηκτα συνδεδεμένου με την εμπορική και αναπτυξιακή ιστορία της πόλης.

Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε το ESPO Conference 2025, το σημαντικότερο ετήσιο συνέδριο του ευρωπαϊκού λιμενικού κλάδου, με διοργανωτή την ΟΛΘ Α.Ε., ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή προβολή τόσο του λιμένα όσο και της ίδιας της πόλης.