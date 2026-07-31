Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στην ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου

Σε κλίμα ενότητας, συγκίνησης και ιστορικής μνήμης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών (Π.Σ.Κ.) στην ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, παρουσία εκπροσώπων των οργανώσεων-μελών του Π.Σ.Κ. από όλο τον κόσμο, καθώς και εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας.

Οι εργασίες της Συνέλευσης ξεκίνησαν με τις ευλογίες του Ηγουμενοσυμβούλου της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη Θεολόγου Παπαλεβιζάκη. Παρουσία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, του Αντιπροέδρου κ. Φώτη Φιωτοδημητράκη, της Γραμματέως κας Μαρίας Βαμβάκη και της Ταμίας κας Νικολέτας Πηγουνάκη, ακολούθησε η αναφορά του Προέδρου του Π.Σ.Κ., κ. Νίκου Καστρινάκη. Ο Πρόεδρος παρουσίασε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του οργανισμού κατά το τελευταίο έτος και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι αναφορές πεπραγμένων από τους προέδρους και εκπροσώπους των οργανώσεων-μελών του Π.Σ.Κ., μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, κα. Διαμάντα Κουναλάκη, ο Πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, κ. Μανώλης Μουντάκης, η Πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, κα. Ευτυχία Σαβιολάκη, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Ομόνοια», κ. Θεόδωρος Τσόντος, και ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας, κ. Πέτρος Πετρακάκης. Οι εκπρόσωποι ανέδειξαν τις δράσεις των οργανώσεών τους και επιβεβαίωσαν τη διαρκή δέσμευσή τους για την ενίσχυση των δεσμών της Κρητικής Διασποράς με τη γενέτειρα. Το απόγευμα ακολούθησε η επίσημη εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 160 ετών από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και διαχρονικού συμβόλου ελευθερίας, αυτοθυσίας και αντίστασης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κα. Σοφία Μαλανδράκη, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα. Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, οι οποίοι εξήραν τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και τη συμβολή της Κρητικής Ομογένειας στην προβολή της Κρήτης διεθνώς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο Χανίων και την Πρόεδρό του, κα. Στέλλα Κουτσουπάκη, αναδεικνύοντας τους ιστορικούς δεσμούς της Κρήτης με τη Γαλλία και τη διαχρονική υποστήριξη των φιλελληνικών κινημάτων στους αγώνες του ελληνικού λαού.

Νωρίτερα, στα Χανιά, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ., κ. Νίκος Καστρινάκης, και η Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων, κα. Στέλλα Κουτσουπάκη, απέτισαν φόρο τιμής στον Ιωάννη Ζυμβρακάκη, εξέχουσα προσωπικότητα της κρητικής ιστορίας. Ο κ. Καστρινάκης αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ζυμβρακάκης στους αγώνες της Κρήτης για την ελευθερία, καθώς και στη συμβολή του στην ενημέρωση του Βίκτωρος Ουγκώ και στην ευαισθητοποίηση των φιλελληνικών κύκλων του εξωτερικού μετά το Αρκάδι. Παράλληλα, η κα. Κουτσουπάκη παρουσίασε τη συμβολή του μεγάλου Γάλλου φιλέλληνα Βίκτωρος Ουγκώ στην ανάδειξη του κρητικού ζητήματος και στην κινητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης υπέρ των αγώνων των Κρητών.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με ξενάγηση στην Ιερά Μονή Αρκαδίου και επιμνημόσυνη δέηση στην Πυριτιδαποθήκη, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Αρκαδίου και μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα ενότητας, ελευθερίας και ιστορικής συνέχειας προς τις επόμενες γενιές των Κρητών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών εκφράζει δημόσια τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομο, τον Ηγουμενοσύμβουλο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Θεολόγο Παπαλεβιζάκη, καθώς και προς την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου για την εξαιρετική φιλοξενία που παρείχαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Π.Σ.Κ. στην ιστορική Μονή.

Η εγκάρδια υποδοχή, η άψογη οργάνωση και η αδελφική φιλοξενία που προσφέρθηκαν σε όλους τους συνέδρους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ξεχωριστό πνευματικό, ιστορικό και εθνικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιερά Μονή Αρκαδίου στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των διαχρονικών αξιών του Ελληνισμού.