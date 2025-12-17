Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κομμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Λιβύη, η Αίγυπτος, ο Λίβανος και η Συρία καθώς και το Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές και ενόψει της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα (σε συνέχεια της τριμερούς Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα), η ελληνική παρουσία είναι αισθητή στην περιοχή και η χώρα οφείλει να τηρεί στάση αρχής.

Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που συνομιλεί με όλους και έχει δηλώσει την ετοιμότητά της να συμμετάσχει τόσο στο ανθρωπιστικό σκέλος όσο και στο κομμάτι της ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Αθήνα θα αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής μέσα στο 2026.

Για τις σχέσεις με τη Λιβύη, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές σημείωναν ότι η Ελλάδα συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, όχι με όρους αποικιοκρατικούς.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Σχετικά με την Τουρκία, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές σημείωσαν πως υπάρχει δομημένος διάλογος, κάτι που έχει βοηθήσει στην αποφυγή κρίσεων.

Για την ημερομηνία σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου με την Τουρκία, ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Επεσήμαναν, τέλος, ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτησης εθνικής κυριαρχίας.