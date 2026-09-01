Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Ένας στους πέντε κωδικούς έχει διψήφια μείωση

Σε εφαρμογή τέθηκε από χθες η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με τις μειώσεις να φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 44%. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης ημέρας εφαρμογής, έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί προϊόντων, ενώ η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 9,5%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεγάλες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, αλλά και στα σχολικά είδη, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ένας στους πέντε κωδικούς έχει διψήφια μείωση

Από τους 1.740 κωδικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, περίπου ένας στους πέντε καταγράφει διψήφια μείωση τιμής. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα επώνυμα προϊόντα, έχουν ενταχθεί 875 κωδικοί, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5% έως 44% και τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στο 9%.

Παράλληλα, 76 κωδικοί επώνυμων προϊόντων εμφανίζουν τελική μείωση της τάξης του 15% και άνω.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στα ζυμαρικά, όπου σε ορισμένους κωδικούς φτάνουν έως και το 44%.

Τι ισχύει για τα κρέατα – Και τα χύμα προϊόντα στις μειώσεις

Σημαντικό είναι και το σκέλος που αφορά τα κρέατα. Συνολικά, 100 κωδικοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5% έως 28%, ενώ ο μέσος όρος της μείωσης διαμορφώνεται περίπου στο 7,5%.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα των καταναλωτών ήταν εάν οι μειώσεις αφορούν αποκλειστικά τα τυποποιημένα κρέατα ή εάν περιλαμβάνονται και τα χύμα.

Η απάντηση, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, είναι ότι περιλαμβάνονται και τα χύμα κρέατα. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν τις σχετικές μειώσεις και στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Στην κατηγορία των κρεάτων, μάλιστα, περιλαμβάνεται και το μοσχάρι, μια κατηγορία που έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων.

Δεν είναι ίδια η μείωση σε όλα τα σούπερ μάρκετ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, ωστόσο, από τους καταναλωτές καθώς η μείωση δεν είναι απαραίτητα ίδια σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Για το ίδιο προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, σε ένα σούπερ μάρκετ η μείωση να ανέρχεται στο 6%, ενώ σε άλλη αλυσίδα να φτάνει το 12%.

Επομένως, η σύγκριση τιμών παραμένει απαραίτητη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν τις πιο συμφέρουσες αγορές.

Τα ειδικά ταμπελάκια στα ράφια

Για την αναγνώριση των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν προβλεφθεί ειδικά ταμπελάκια, τα οποία τοποθετούνται μπροστά από τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη τα σχετικά σήματα σε όλα τα καταστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας καταναλωτής μπορεί να επισκεφθεί ένα σούπερ μάρκετ σήμερα και να μη βρει ακόμη το ειδικό ταμπελάκι, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι το κατάστημα δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες, καθώς πρόκειται για χιλιάδες καταστήματα.

Τι δείχνει το ταμπελάκι και τι δεν δείχνει

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους καταναλωτές είναι εάν από το ειδικό σήμα μπορούν να πληροφορηθούν ποια ήταν η προηγούμενη τιμή του προϊόντος, ώστε να διαπιστώσουν το πραγματικό ύψος της μείωσης.

Η απάντηση είναι πως η προηγούμενη τιμή δεν αναγράφεται στο συγκεκριμένο ταμπελάκι. Ο καταναλωτής βλέπει την τρέχουσα μειωμένη τιμή, ενώ η επίσημη λίστα των προϊόντων και των μειώσεων παρέχεται από την αρμόδια Αρχή.

Έτσι, για την πλήρη εικόνα της μεταβολής της τιμής, ο καταναλωτής θα πρέπει να συμβουλεύεται και τη σχετική λίστα των προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

Ποια προϊόντα έχουν τις μεγαλύτερες μειώσεις

Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα μεγάλο εύρος βασικών προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης. Ενδεικτικά, οι μειώσεις που καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα είναι:

Καθαριστικά: από 5% έως 31%

από 5% έως 31% Χυμοί: από 5% έως 12%

από 5% έως 12% Σοκολάτες και είδη σοκολάτας: από 5% έως 25%

από 5% έως 25% Ψωμί και αλεύρι: από 5% έως 21%

από 5% έως 21% Προϊόντα προσωπικής υγιεινής: από 5% έως 36%

από 5% έως 36% Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες και μωρομάντηλα: από 5% έως 19%

από 5% έως 19% Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια: από 5% έως 44%

από 5% έως 44% Γάλα, γιαούρτι, τυριά και αβγά: από 5% έως 16%

από 5% έως 16% Ελαιόλαδο, βούτυρο και σπορέλαια: από 5% έως 17%

από 5% έως 17% Αλλαντικά: από 5% έως 17%

από 5% έως 17% Φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής: από 10% έως 15%

Μειώσεις και στα σχολικά είδη

Στο μέτρο συμμετέχουν επίσης αλυσίδες που διαθέτουν σχολικά είδη και παιχνίδια, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογένειες πραγματοποιούν τις αγορές για τη νέα σχολική χρονιά.

Στα σχολικά είδη, οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως 36%, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στο 12%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούν τα τετράδια, όπου φτάνουν έως και το 36%, ενώ στις σχολικές τσάντες η μείωση φτάνει το 10%.

Μειώσεις έως 25% καταγράφονται επίσης σε προϊόντα όπως:

μπλοκ ζωγραφικής,

στυλό,

μαρκαδόροι,

κόλλες.

Με δεδομένο ότι τα σχολεία ανοίγουν την επόμενη Παρασκευή, οι καταναλωτές που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις αγορές τους μπορούν να αναζητήσουν τα προϊόντα με τη σχετική σήμανση.

12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 12 μεγάλες αλυσίδες στον χώρο των τροφίμων, ενώ συμμετέχουν επίσης τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Καθώς πρόκειται για μεγάλο αριθμό καταστημάτων και κωδικών, η εφαρμογή της σήμανσης στα ράφια βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να γίνει πιο εμφανής τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οι συγκεκριμένες μειώσεις

Οι συγκεκριμένες μειώσεις στις τιμές των προϊόντων αναμένεται να διατηρηθούν έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ η συνολική πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, οι λίστες των προϊόντων θα ανανεώνονται, ώστε να εντάσσονται και νέοι κωδικοί. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να παρακολουθούν την επίσημη πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr και τις σχετικές ενημερώσεις.