Εθνική ομάδα του Ιράν προς Τραμπ: «Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

«Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την Εθνική ομάδα του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε η Team Melli στον λογαριασμό της στο Instagram, απαντώντας στα σχόλια που έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί παίκτες δεν θα ήταν «ασφαλείς» αν έρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια ιστορική και διεθνής διοργάνωση και το διοικητικό του όργανο είναι η FIFA, όχι ένα άτομο ή μια χώρα. Η ιρανική Εθνική ομάδα, με δύναμη και μια σειρά από αποφασιστικές νίκες, ήταν μεταξύ των πρώτων ομάδων που προκρίθηκαν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποκλειστεί είναι αυτή που κατέχει τον τίτλο της “οικοδέσποινας” ενώ δεν έχει την ικανότητα να διασφαλίσει την ασφάλεια των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή την παγκόσμια διοργάνωση», έγραψε η ιρανική Εθνική ομάδα στον επίσημο λογαριασμό της.

Αυτό το μήνυμα κοινοποιήθηκε από τον προπονητή της Εθνικής, Αμίρ Γκαλενοεΐ, στον λογαριασμό του στο Instagram. Η ανάρτησή του ήρθε αμέσως μετά από εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, στην οποία δήλωνε ότι το Ιράν δεν πρέπει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά) για τη δική του «ασφάλεια».

«Η Εθνική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι η παρουσία τους είναι κατάλληλη, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», έγραψε ο Τραμπ την 13η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μια μεγάλη αεροπορική επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αποκεφαλίζοντας την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας τις πρώτες ώρες, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Αίγυπτο στο Σιάτλ. Η βάση των Ιρανών κατά τη διάρκεια του τουρνουά βρίσκεται στο Τούσον της Αριζόνα.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε ωστόσο ισχυριστεί την Τετάρτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του είχε υποσχεθεί, κατά τη διάρκεια συνάντησης την προηγούμενη ημέρα στην Ουάσινγκτον, ότι θα φιλοξενήσει την ομάδα.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η ιρανική ομάδα ήταν φυσικά ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ινφαντίνο. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη δήλωσή του.