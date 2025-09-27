Εθελοντική αιμοδοσία του ΕΔΟΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη

Ο ΕΔΟΕΑΠ, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 13:00, στο κτήριο του Οργανισμού, Τσιμισκή 43, 5ος όροφος, στη Θεσσαλονίκη.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία, που διαρκεί μόνο 8-10 λεπτά, αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη για όσους έχουν ανάγκη.

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι που διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης και επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να προσφέρουν αίμα ανά πάσα στιγμή στα Κέντρα Αιμοδοσίας της περιοχής τους, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Τράπεζας Αίματος ΕΔΟΕΑΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 11935.

Με τη συμμετοχή μας, προσφέρουμε ανεκτίμητη βοήθεια στον συνάνθρωπό μας που το έχει ανάγκη και χαρίζουμε ζωή.

Επιπλέον, διασφαλίζεται το δικαίωμα κάλυψης σε περίπτωση προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης για αίμα.