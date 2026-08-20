ΕΣΘ: Αναγκαία η διεύρυνση των ρυθμίσεων για τις οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με σημερινή επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα του εμπορικού κόσμου για τη διεύρυνση της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, ώστε να μπορούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Παράλληλα, ζητά την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης σε 48 δόσεις, καθώς και τη δυνατότητα επανένταξης όσων είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις αλλά τις έχασαν.

Στη σχετική επιστολή επισημαίνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε παλαιές οφειλές, τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και αυξημένα λειτουργικά κόστη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά διαγραφή των οφειλών. Ζητά ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για την εξόφλησή τους».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά την κατανόηση των πραγματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την άμεση εξέταση των προτάσεών του, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.