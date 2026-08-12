Ερυθρά Θάλασσα: Έξι νεκροί από επίθεση των Χούθι – Παραμένει η ένταση στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι σκότωσαν την Τρίτη έξι ανθρώπους που επέβαιναν σε φορτηγό πλοίο στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σηματοδοτώντας τους πρώτους καταγεγραμμένους θανάτους από επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο του Ομάν.

Τα δύο περιστατικά αποτυπώνουν τον ολοένα βαρύτερο αντίκτυπο του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα του, σε δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του πλανήτη, την ώρα που διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για πρόοδο στις προσπάθειες επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης ανακοίνωσε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου Tihamah, αιγυπτιακής ιδιοκτησίας και με σημαία Τανζανίας. Τρεις από τους νεκρούς ήταν υπήκοοι Πακιστάν και ένας Ινδονησίας.

Παράλληλα, η ακτοφυλακή της Υεμένης ανέφερε ότι δύο μέλη των Εθνικών Δυνάμεων Αντίστασης, που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, σκοτώθηκαν σε δεύτερο πλήγμα ενώ συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης.

Το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης δήλωσε ότι θεωρεί «τις τρομοκρατικές πολιτοφυλακές των Χούθι πλήρως υπεύθυνες για τους θανάτους, τους τραυματισμούς και τις ζημιές που προκλήθηκαν στο εμπορικό πλοίο Tihamah, καθώς και για τις σοβαρές συνέπειες αυτών των επιθέσεων».

Μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στους Χούθι ανέφερε αργότερα ότι οι δυνάμεις της οργάνωσης είχαν στοχοποιήσει πλοίο που μετέφερε σαουδαραβικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι Χούθι, πάντως, δεν έχουν επισήμως σχολιάσει τον αριθμό των θυμάτων.

Η φιλοϊρανική οργάνωση ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την κατάρρευση της πολυετούς εκεχειρίας στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης. Οι Χούθι παρουσίασαν την απόφαση ως αντίποινα για τον, όπως υποστηρίζουν, σαουδαραβικό «αποκλεισμό» της Υεμένης, κατηγορία την οποία το Ριάντ απορρίπτει.