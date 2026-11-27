Ο Ερρίκος Πετιλόν, μιλά στο νέο vidcast του myportal.gr για την υπόθεση φοροδιαφυγής, τον χαρακτηρισμό «αχυράνθρωπος», το μερίδιο ευθύνης που αναγνωρίζει και τα σχέδιά του για την επόμενη ημέρα.

Πρώτος καλεσμένος του Face ID, του νέου vidcast του myportal.gr με επίκεντρο τα πρόσωπα και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά, είναι ο Ερρίκος Πετιλόν, πρώην μοντέλο , το όνομα του οποίου βρέθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με αφορμή την αποκάλυψη μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στην Αρχοντούλα Τσιλικιώτη, ο ίδιος περιγράφει πώς ξεκίνησε η εμπλοκή του στην υπόθεση το 2023, τις συνθήκες υπό τις οποίες αποδέχθηκε την πρόταση συνεργασίας που του έγινε, αλλά και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνη την περίοδο.

«Εγώ γνώριζα ότι έμπαινα σε κάτι όχι εντάξει. Παρ’ όλα αυτά με εξουσίασε η ανάγκη να πάρω πέντε κατοστάρικα παραπάνω», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι έπειτα από τους πρώτους μήνες επιχείρησε να τερματίσει τη συγκεκριμένη συνεργασία.

«Προστινός, όχι αχυράνθρωπος»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στον χαρακτηρισμό «αχυράνθρωπος», τον οποίο θεωρεί προσβλητικό, επιλέγοντας να περιγράψει τον ρόλο του με τη λέξη «προστινός».

Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι εξαπατήθηκε ή εάν αναγνωρίζει το δικό του μερίδιο ευθύνης, απαντά: «Δεν εξαπατήθηκα. Γνώριζα ότι ρισκάρω, ότι έχω μερίδιο ευθύνης, ότι μπορεί να δω τα χειρότερα».

Παράλληλα, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τις αρχές, ενώ, σε ό,τι αφορά τα επόμενα νομικά του βήματα, δηλώνει ότι αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Η επόμενη ημέρα και τα σχέδια στη Θεσσαλονίκη

Πέρα από τη δικαστική του περιπέτεια, ο Ερρίκος Πετιλόν αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός χώρου φιλοξενίας ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού, καθώς και ενός γραφείου υποστήριξης οικογενειών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Κάνουμε μια προσπάθεια να σταθώ στα πόδια μου και να προσφέρω», σημειώνει, εξηγώντας ότι βρίσκεται σε αναζήτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Ερρίκου Πετιλόν στο πρώτο επεισόδιο του Face ID, στο κανάλι MyPortal Web TV στο YouTube.